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Театр «Старый дом» превратит «Фарго» братьев Коэнов в спектакль

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Новости театра >>
29 августа 2022
Новосибирский «Старый дом» адаптирует для сцены черную комедию братьев Коэнов «Фарго». Премьера намечена на 17 декабря, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Театр «Старый дом» превратит «Фарго» братьев Коэнов в спектакль
фото: кадр из фильма «Фарго»

«Театральные режиссеры часто обращаются к кино и киносценариям как к первоисточнику. У новосибирского "Старого дома" есть своя традиция авторской интерпретации культовых киносюжетов. В этом сезоне режиссер Евгений Маленчев и белорусский драматург Константин Стешик транслируют в нашу реальность нашумевший фильм братьев Коэнов», — цитирует агентство своего собеседника.

По сюжету оригинала 1996 года у продавца машин в Миннеаполисе Джерри Лундегаарда (Уильям Эйч Мэйси) отчаянное положение с финансами. Его бюджетное отчаяние достигает крайней точки, и он нанимает пару неуклюжих бывших зэков, Карла Шоуолтера (Стив Бушеми) и Гаера Гримсруда (Петер Стормаре), чтобы те похитили его жену. Тогда он вытрясет выкуп из своего богатого тестя: и с отморозками расплатится, и с долгами покончит. Умыкнув Джин Лундегаард, парочка направляется в лачугу на севере Миннесоты. По дороге их останавливает национальный гвардеец, вроде бы за мелкое нарушение, и словоохотливый Карл пускается заговаривать ему зубы. Гаер же просто достает ствол и стреляет копу в голову. Той же ночью список жертв пополняется мужчиной с ребенком, которые случайно проходят мимо несколько мгновений спустя. На следующее утро местный участковый Марж Гундерсон (Фрэнсис Макдорманд) просыпается с тройным убийством на руках. Невзирая на второй триместр беременности, она натягивает унты, приезжает на место преступления и проводит первоклассную экспертизу. Несмотря на неожиданные повороты в схеме похищения, заговорщики переходят к следующему этапу своего плана - получению выкупа — в надежде, что случайные убийства не выведут преследователей на их основной маршрут. Марж тем временем топает от улики к улике, которые свяжут неразрывно эти происшествия.

Читать рецензию «Фарго». Сезон 4: Ноа Хоули все дальше уходит от оригинала братьев Коэн

У «Фарго» Джоэла и Итана Коэнов около 60 кинонаград, включая два «Оскара» за сценарий и лучшую женскую роль. В новом тысячелетии культовый фильм послужил основой для популярного сериала Ноа Хоули.
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