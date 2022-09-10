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Мастерская Брусникина выпустит обновленную версию «Кандида»

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Новости театра >>
10 сентября 2022
С 30 сентября по 2 октября в пространстве «Поле» состоится премьера мультимедийной рейв-оперетты Мастерской Брусникина «Кандид, или Оптимизм. Перезагрузка», созданной совместно со студией Sila Sveta по мотивам повести Вольтера. Роли исполнят Анатолий Кормановский, Вадик Королев, Мария Лапшина, Ясмина Омерович, Юлия Джулай, Богдан Кияшко, Эва Мильграм, Василий Михайлов, Кирилл Одоевский, Никита Ковтунов, Сергей Ашарин и другие актеры, уточняет пресс-служба Мастерской.

Мастерская Брусникина выпустит обновленную версию «Кандида»
фото: пресс-служба Мастерской Брусникина

Первый раз спектакль «Кандид» был поставлен Елизаветой Бондарь для Мастерской Брусникина в 2015 году. Это был хулиганский, веселый мюзикл, который многим показался слишком легкомысленным. В 2022-м Мастерская переосмысляет произведение и представляет новую версию спектакля. Автором идеи нового «Кандида» является режиссер, актер и музыкант Игорь Титов. Он исполнял роль юного философа в спектакле семь лет назад и теперь обращается к произведению как постановщик. Гостем и полноправным участником премьерного блока показов станет бренд Ultima Яндекс Go с собственным перформансом в постановке Саввы Савельева.

По сюжету Кандид изгнан из замка из-за любви и отправляется в странствие — так начинается философское путешествие, описанное Вольтером. Путешествуя по миру главный герой ищет ответы на человеческие несчастья и фантастический оптимизм. Либретто к спектаклю написано поэтами Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской.

Мастерская Брусникина выпустит обновленную версию «Кандида»
фото: пресс-служба Мастерской Брусникина

Сценой нового «Кандида» станет галерея «Полелаб», недавно открывшаяся в стенах культурного центра «Поле», а декорациями спектакля — медиапроекции в стиле пиксель-арт, созданные на сетапе студии интерактивных медиа Sila Sveta. Они воссоздадут на площадке ретро-вселенную компьютерных игр девяностых — начала нулевых. Музыкальная партитура спектакля будет устроена как путешествие по классическим музыкальным жанрам с добавлением атмосферы нелегальных рейвов 90-х. К финалу театральное действие превратится в московский клубный рейв и зрители окажутся на танцполе, погрузившись в художественную и музыкальную вселенную постановки.

По словам Игоря Титова, «намерение вернуться к этому тексту возникло спонтанно, возможно даже, на уровне "фана". Плюс, в моем кармане есть уникальное ощущение от материала, так как я с ним работал в роли Кандида, знаю детали и нюансы, и по прежнему остаюсь фанатом тандема Родионов-Троепольская, их слога. Поэтому, эту акцию перезагрузки воспринимаю, как шанс реализовать тот потенциал, который вложил в свой замысел и Вольтер, и авторы пьесы, после поэтической адаптации исходного текста. Мы заявили жанр спектакля, как рейв-оперетта — по-моему, такого еще никто не делал, благо, выбранное нами место для проведения спектакля — благоволит, и, что называется, работает на задумку. А вопрос перезагрузки оптимизма вставал остро во все времена, это неотъемлемая часть петли времени».
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