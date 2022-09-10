Мастерская Брусникина выпустит обновленную версию «Кандида»

Первый раз спектакль «Кандид» был поставлен Елизаветой Бондарь для Мастерской Брусникина в 2015 году. Это был хулиганский, веселый мюзикл, который многим показался слишком легкомысленным. В 2022-м Мастерская переосмысляет произведение и представляет новую версию спектакля. Автором идеи нового «Кандида» является режиссер, актер и музыкант Игорь Титов. Он исполнял роль юного философа в спектакле семь лет назад и теперь обращается к произведению как постановщик. Гостем и полноправным участником премьерного блока показов станет бренд Ultima Яндекс Go с собственным перформансом в постановке Саввы Савельева.
По сюжету Кандид изгнан из замка из-за любви и отправляется в странствие — так начинается философское путешествие, описанное Вольтером. Путешествуя по миру главный герой ищет ответы на человеческие несчастья и фантастический оптимизм. Либретто к спектаклю написано поэтами Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской.
фото: пресс-служба Мастерской Брусникина
Сценой нового «Кандида» станет галерея «Полелаб», недавно открывшаяся в стенах культурного центра «Поле», а декорациями спектакля — медиапроекции в стиле пиксель-арт, созданные на сетапе студии интерактивных медиа Sila Sveta. Они воссоздадут на площадке ретро-вселенную компьютерных игр девяностых — начала нулевых. Музыкальная партитура спектакля будет устроена как путешествие по классическим музыкальным жанрам с добавлением атмосферы нелегальных рейвов 90-х. К финалу театральное действие превратится в московский клубный рейв и зрители окажутся на танцполе, погрузившись в художественную и музыкальную вселенную постановки.
По словам Игоря Титова, «намерение вернуться к этому тексту возникло спонтанно, возможно даже, на уровне "фана". Плюс, в моем кармане есть уникальное ощущение от материала, так как я с ним работал в роли Кандида, знаю детали и нюансы, и по прежнему остаюсь фанатом тандема Родионов-Троепольская, их слога. Поэтому, эту акцию перезагрузки воспринимаю, как шанс реализовать тот потенциал, который вложил в свой замысел и Вольтер, и авторы пьесы, после поэтической адаптации исходного текста. Мы заявили жанр спектакля, как рейв-оперетта — по-моему, такого еще никто не делал, благо, выбранное нами место для проведения спектакля — благоволит, и, что называется, работает на задумку. А вопрос перезагрузки оптимизма вставал остро во все времена, это неотъемлемая часть петли времени».
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