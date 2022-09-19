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ЦДР покажет спектакль «А зори здесь тихие...»

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Новости театра >>
19 сентября 2022
В рамках проекта «ЦДР. Старт» 29 сентября в 19:00 на сцене Центра драматургии и режиссуры состоится премьерный показ спектакля Олега Хрычёва «А зори здесь тихие...» по мотивам повести Бориса Васильева, сообщает пресс-служба ЦДР.

Спектакль поставлен Хрычёвым с командой студентов и выпускников ГИТИСа. Авторы постановки поговорят со зрителем о парадоксальном соседстве великого с простым, всемирно важного с тихим и частным, подвига с трусостью, безвестной гибели с Великой Памятью.

ЦДР покажет спектакль «А зори здесь тихие...»
фото: vk.com

В постановке заняты выпускники факультета новых сценических направлений, кафедры саунд-драмы ГИТИСа, мастерских Надежды Бабкиной и Михаила Борисова. Премьера состоялась 13 марта 2020 года в Учебном театре ГИТИСа.

В сезоне 2017/2018 площадка на Беговой стала новым местом для эксперимента и профессионального становления выпускников театральных вузов. Театр открывает возможность молодому поколению играть спектакли, созданные в стенах институтов, и оттачивать свое мастерство.
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