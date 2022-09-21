Лучшей антрепризой фестиваля «Амурская осень» признана «Пиковая дама» с Алёной Яковлевой

Подведены итоги 20-го российского фестиваля кино и театра «Амурская осень», состоявшегося в Благовещенске Амурской области c 11 по 18 сентября. Триумфатором секции театральной антрепризы стала «Пиковая дама» Олега Ильина, признанная лучшим спектаклем и отмеченная наградами за режиссуру и лучшую женскую роль Алёны Яковлевой. С последней награду разделила Елизавета Арзамасова, занятая в постановке «Ночь ее откровений», уточняет пресс-служба смотра.
Фёдор Добронравов, сыгравший в спектакле «Ты где-то рядом», удостоенном также приза зрительских симпатий, получил статуэтку за лучшую мужскую роль, а Полина Райкина — за лучшую роль второго плана в антрепризе «А как вы изволите поживать?». Специальный приз жюри «За тонкое прочтение сложных драматургических задач» вручили «Своему пути» Хорена Чахаляна. Приз Президента «За творческий эксперимент» достался «Бесприданнице» Ксении Самодуровой. Спектакли оценивало жюри в составе Аристарха Ливанова, Яны Поплавской и Юрия Буторина.
Лучшим фильмом короткометражного конкурса, по мнению жюри под председательством Андрея Геласимова, стала лента Рауля Гейдарова «Бебия, Бабуа, Анзорик, я и мама». Среди режиссеров приз получила постановщица фильма «Под вечным синим небом» Елена Емельянова. За лучшую мужскую роль отметили Эдийса Залакса за роль в картине «Прости, но мне очень надо», а за женскую — Александру Власову, снявшуюся в «Истории болезни». Диплом Президента фестиваля «За выдержанную атмосферу и тонкую режиссуру» вручили короткометражке Никиты Сички «С собой». По итогам работы Лаборатории незавершенных проектов приз «Лучшая перспектива» достался «Аметисту» Милославы Грабельниковой. Дипломом жюри за доброе кино отмечена «Песня для Евы» Алексея Мячикова, а дипломом прессы «За актуальность будущего высказывания» – проект Ирины Ходюш «Как Лана дель Рей». Проекты лаборатории оценивали продюсер Александр Тютрюмов, креативный продюсер «КиноПоиска» Ольга Каширина и дистрибьютор Елена Фисенко.
На фестивале также были вручены специальные награды. Среди них Приз администрации города Свободный «За вклад в комедию» Нонне Гришаевой, Приз оргкомитета спектаклю Валерия Гаркалина «У каждого свои недостатки», Приз министерства культуры и национальной политики Амурской области «За обращение к теме гуманизма и сохранения исторической памяти» фильму «Белый ангел тундры» и Приз исполнительной дирекции фестиваля «За преданность амурскому зрителю» Алёне Биккуловой.
фото: пресс-служба фестиваля
Президентом и основателем фестиваля является продюсер Сергей Новожилов, программным директором – сценарист и продюсер Александра Жукова, а директором – директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. В рамках конкурсных программ были показаны 42 премьеры – 11 полнометражных фильмов, 24 короткометражных фильма и семь незавершенных проектов. В рамках смотра состоялись гастроли Театра Вахтангова и внеконкурсные спектакли, программа нового российского кино «Фестивальный маршрут», серия специальных показов документального кино, посвященного тематически Дальнему Востоку, панорамы кыргызского и японского кино, программа «Имя», посвященная Валерию Тодоровскому, ретроспектива фильмов Андрея Тарковского, программа анимации от студии «Союзмультфильм» и многое другое.
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