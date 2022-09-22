Театр «Балет Москва» поставил «Историю одной комнаты»

Постановка хореографа Артёма Игнатьева представляет собой мистический альманах событий, произошедших с разными людьми в одном месте. Это вымышленное помещение – аллегорический образ небытия и константного безвременья, как бы погружающий главных героев в состояние консервации. Как и знаменитый аниматор Збигнев Рыбчинский, автор спектакля заключает своих героев в схематично-аскетичное пространство комнаты, однако значительно переосмысляет творение польского гения с помощью танца. Стерильное помещение, созданное художником Павлом Ивашкиным, – это облицованная плиткой камера без окон и дверей, лишенная не только тепличного уюта, но и бытовой захламлённости. Комната, выстроенная создателями спектакля, существует вне конкретного летоисчисления. Она воплощает собой некое подобие герметичной головоломки, обладающей интерпретационной свободой.
фото: пресс-служба театра «Балет Москва»
Сценическая вселенная нарочито монохромна: загадочные жители комнаты, не оставляющие надежд на спасение, одеты в черно-белую гамму. Костюмы, созданные Анастасией Кадрулёвой, – воплощение лаконичной строгости и парадного официоза. Вступая в неизбежное взаимодействие с партнерами – членами своих семей и возлюбленными, друзьями и просто прохожими, они маневрируют между добродетелью и пороком, местью и всепрощением. Хаотичная бессвязность судеб, изложенная танцовщиками при помощи тела, продолжена и в музыкальной партитуре спектакля. В одухотворенном стремлении к полистилистике композитор Василий Пешков объединил строгость и лиризм, дисгармонию и мелодизм.
«История одной комнаты» является попыткой художника проникнуть в человеческое сознание, преисполненное как слабостей, так и мощи. По словам Игнатьева, «каждый, кто оказывается в комнате, определяет вектор своего существования, просто в ином качестве: он либо трагически погибает, либо побеждает пространство, познав истину. Комната дает шанс каждому из испытуемых».
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