Илья Дель стал князем Мышкиным

«Театр — всегда размышление о времени. Эту пьесу по мотивам Достоевского мы написали совместно с артистами. В самом спектакле есть тексты писателя, сохранена проблематика, но многое изменено и погружено в сегодняшний день. Мы передаем ретроспективный и в то же время современный взгляд на роман. Все действующие лица — наши современники. Почему произведение называется "Идиот"? Что такое жизнь человека с психологическими травмами? У нас получился "Идиот", опрокинутый в современную реальность», — отметил режиссер спектакля Петр Шерешевский.
Для постановки спектакля используются все технические возможности сцены, театр и кино соединяются воедино. Это даст зрителю возможность увидеть сознание героев и их мысли. Крупные планы актеров в режиме онлайн выводятся на экран, чтобы зритель мог уловить мельчайшие детали и изменения в мимике артистов.
обсуждение >>