Илья Дель стал князем Мышкиным

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Театр «Балет Москва» поставил «Историю одной комнаты»

21 сентября

Лучшей антрепризой фестиваля «Амурская осень» признана «Пиковая дама» с Алёной Яковлевой

Постановка также отмечена призами за режиссуру и лучшую женскую роль