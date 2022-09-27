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Илья Дель стал князем Мышкиным

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Новости театра >>
27 сентября 2022
Первой премьерой сезона в петербургском театре «Приют комедианта» станет спектакль «Идиот» по мотивам романа Достоевского. Показы состоятся 1 и 2 октября, сообщает пресс-служба театра.

Илья Дель стал князем Мышкиным
фото: tyuz-spb.ru

Образ князя Мышкина воплотит Илья Дель, Парфена Рогожина сыграет Антон Падерин, Аглаю — Анна Саклакова, а Настасью — Татьяна Ишматова. Также в постановке заняты Александр Худяков (Ганя), Геннадий Алимпиев (Иван Федорович Епанчин) и Татьяна Самарина (Елизавета Прокофьевна Епанчина).

«Театр — всегда размышление о времени. Эту пьесу по мотивам Достоевского мы написали совместно с артистами. В самом спектакле есть тексты писателя, сохранена проблематика, но многое изменено и погружено в сегодняшний день. Мы передаем ретроспективный и в то же время современный взгляд на роман. Все действующие лица — наши современники. Почему произведение называется "Идиот"? Что такое жизнь человека с психологическими травмами? У нас получился "Идиот", опрокинутый в современную реальность», — отметил режиссер спектакля Петр Шерешевский.

Для постановки спектакля используются все технические возможности сцены, театр и кино соединяются воедино. Это даст зрителю возможность увидеть сознание героев и их мысли. Крупные планы актеров в режиме онлайн выводятся на экран, чтобы зритель мог уловить мельчайшие детали и изменения в мимике артистов.
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Геннадий АлимпиевИлья ДельАнтон ПадеринАнна СаклаковаТатьяна СамаринаАлександр ХудяковПётр Шерешевский
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Театр «Приют Комедианта»

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