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«Тельму и Луизу» превратят в бродвейский мюзикл

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Новости театра >>
15 января 2023
«Тельму и Луизу» превратят в бродвейский мюзикл с Амандой Сейфред и Эван Рэйчел Вуд в главных ролях, уверяет Variety.

«Тельму и Луизу» превратят в бродвейский мюзикл
фото: indiewire.com

За адаптацию отвечает лично автор оригинального сюжета Кэлли Кури, в свое время удостоенная за свою работу премии «Оскар». О дате премьеры спектакля пока ничего неизвестно.

Знаменитая криминальная драма Ридли Скотта с Сьюзен Сарандон и Джиной Дэвис появилась на свет в 1991 году. Это история об уставшей домохозяйке и ее насмешливой, уставшей от жизни подруги-официантке, которые едут на выходные развлечься. Но поездка заканчивается преступлением — одна из них убивает насильника, после чего начинается опасное путешествие героинь по Америке по пути к трагическому финалу.

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Сейфред и Вуд имеют опыт работы в мюзиклах. Первая снималась в дилогии «Mamma Mia!», а вторая принимала участие в «Холодном сердце-2».
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