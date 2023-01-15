«Тельму и Луизу
» превратят в бродвейский мюзикл с Амандой Сейфред
и Эван Рэйчел Вуд
в главных ролях, уверяет Variety
.
За адаптацию отвечает лично автор оригинального сюжета Кэлли Кури, в свое время удостоенная за свою работу премии «Оскар». О дате премьеры спектакля пока ничего неизвестно.
Знаменитая криминальная драма Ридли Скотта
с Сьюзен Сарандон
и Джиной Дэвис
появилась на свет в 1991 году. Это история об уставшей домохозяйке и ее насмешливой, уставшей от жизни подруги-официантке, которые едут на выходные развлечься. Но поездка заканчивается преступлением — одна из них убивает насильника, после чего начинается опасное путешествие героинь по Америке по пути к трагическому финалу.
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Двадцатка сильных и независимых: Самые яркие героини кино и сериалов
Сейфред и Вуд имеют опыт работы в мюзиклах. Первая снималась в дилогии «Mamma Mia!
», а вторая принимала участие в «Холодном сердце-2
».
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