«Тельму и Луизу» превратят в бродвейский мюзикл

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Лайфстайл СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова По данным РБК, актёров уволили за последовательную критику спецоперации

Новости кино Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января Главную роль сыграл Денис Нурулин

Спутник телезрителя «Неудержимые»: Привет из 90-х В ночь с 12 на 13 января, 00:55, СТС

Новости кино «Содержанки» вернутся с новым сезоном 16 февраля События будут развиваться спустя три года после окончания третьего сезона

Новости кино «Чебурашка» обогнал «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката Меньше, чем за две недели показов

Рецензии на фильмы «Банши Инишерина»: Конец дружбы на фоне горящего дома Трагикомедия Мартина Макдонаха о конце дружбы, пустоте внутри и далеких боевых действиях