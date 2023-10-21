Спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один» лидирует по количеству номинаций на «Золотую маску»

Завершили работу экспертные советы Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» сезона 2022–2023 годов, сообщается на сайте премии. В число номинантов вошли 56 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Омска, Петрозаводска, Пскова, Новокузнецка, Нягани, Красноярска, Йошкар-Олы, Владикавказа, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Буинска и Учмы.
фото: alexandrinsky.ru
Лидером по числу номинаций стал спектакль «Один восемь восемь один» художественного руководителя Александринского театраВалерия Фокина. Созданный в содружестве c театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым спектакль сюжетно захватывает всего несколько дней российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III. Постановка получила 10 номинаций на «Золотую маску»: спектакль большой формы, работа режиссера, женская роль – Анна Блинова, мужская роль – Петр Семак и Иван Трус, мужская роль второго плана – Иван Волков и Андрей Калинин, работа художника и художника по костюмам – Алексей Трегубов, работа художника по свету – Иван Фомин.
Вместе с окончанием работы экспертных советов сезона 2022-2023 годов завершается и продолжавшаяся 20 лет работа команды АНО «Фестиваль «Золотая маска» в качестве дирекции, проводившей конкурсную программу в Москве. Программа до конца года будет идти в городах России, а со следующего сезона премией будет заниматься собственная исполнительная дирекция Союза театральных деятелей РФ (СТД), директором станет Владимир Мишаин, а президентом премии – глава СТД Александр Калягин.
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