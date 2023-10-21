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Спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один» лидирует по количеству номинаций на «Золотую маску»

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Новости театра >>
21 октября 2023
Завершили работу экспертные советы Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» сезона 2022–2023 годов, сообщается на сайте премии. В число номинантов вошли 56 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Омска, Петрозаводска, Пскова, Новокузнецка, Нягани, Красноярска, Йошкар-Олы, Владикавказа, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Буинска и Учмы.

Спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один» лидирует по количеству номинаций на «Золотую маску»
фото: alexandrinsky.ru

Лидером по числу номинаций стал спектакль «Один восемь восемь один» художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Созданный в содружестве c театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым спектакль сюжетно захватывает всего несколько дней российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III. Постановка получила 10 номинаций на «Золотую маску»: спектакль большой формы, работа режиссера, женская роль – Анна Блинова, мужская роль – Петр Семак и Иван Трус, мужская роль второго плана – Иван Волков и Андрей Калинин, работа художника и художника по костюмам – Алексей Трегубов, работа художника по свету – Иван Фомин.

На звание лучшего драматического спектакля большой формы также претендуют «Nora/ Нора» (Национальный театр Карелии, Петрозаводск), «Гамлет. Машина. Цемент» (Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, Йошкар-Ола), «Король Лир» (Северо-Осетинский театр им. В. Тхапсаева, Владикавказ), «Леопольдштадт» (Российский академический Молодежный театр, Москва), «Лягушки» (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков), «Муть. Мухаджиры» (Татарский театр им. Г. Камала, Казань), «Небо позднего августа» (Театр драмы, Омск) и «Чайка» (Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург).

В числе лучших драматических постановок малой формы – «Генерал и его семья» (Театр им. Евг. Вахтангова, Москва), «Сахаров» и «Черная пурга» (оба – Драматический театр, Новокузнецк), «Все как у всех» (Театр юного зрителя, Красноярск), «Дервиш» (Драматический театр, Буинск), «Друг мой» и «Опера нищего» (оба – Театр «Суббота», Санкт-Петербург), «Записки сумасшедшего» («Чехов-центр», Южно-Сахалинск), «Идиот» (Театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург), «Калечина-малечина» (Театр юного зрителя, Нягань), «Крысолов» («Театро Ди Капуа», Санкт-Петербург), «Мой дедушка был вишней» (Театр драмы, Омск), «Моня Цацкес – знаменосец» (Еврейский театр «Шалом», Москва), «Папа» (Драматический театр, Комсомольск-на-Амуре), «Приключения Рустема» (Татарский театр юного зрителя им. Г. Кариева, Казань), «Пульчинелла» (Театр «Старый дом», Новосибирск). В актерских номинациях представлены Елизавета Боярская, Илья Дель, Евгений Редько, Игорь Черневич и другие.

Среди оперных спектаклей лидируют «Бал-маскарад» и «Замок герцога Синяя Борода» Пермского театра оперы и балета, «Луиза Миллер» Большого театра, «Нонсенсорики Дримса» Электротеатра «Станиславский» и «Черевички» «Урал Опера Балет». Три постановки последнего также представлены в балетных номинациях на «Золотую Маску».

Лучшими спектаклями в категории «Оперетта-Мюзикл» стали «Орел и ворон» Красноярского Музыкального театра, «Петр I» Театра музыкальной комедии, «Сонная лощина» пермского Театр-Театр и «Человек, который смеется» московской «Creative lab STAIRWAY». Кукольными – «Авиатор» (Татарский театр кукол «Экият», Казань), «Винни-Пух» (Театр куклы, актера, маски «Арлекин», Омск), «Дневник Ласточки» (Большой театр кукол, Санкт-Петербург), «Король Лир» (Чувашский театр кукол, Чебоксары), «Легенда о великом инквизиторе» (Краевой театр кукол, Красноярск) и «Удивительная лошадь» (Театр кукол, Ханты-Мансийск).

Вместе с окончанием работы экспертных советов сезона 2022-2023 годов завершается и продолжавшаяся 20 лет работа команды АНО «Фестиваль «Золотая маска» в качестве дирекции, проводившей конкурсную программу в Москве. Программа до конца года будет идти в городах России, а со следующего сезона премией будет заниматься собственная исполнительная дирекция Союза театральных деятелей РФ (СТД), директором станет Владимир Мишаин, а президентом премии – глава СТД Александр Калягин.
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