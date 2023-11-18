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«Ход королевы» поставят на Бродвее в виде мюзикла

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Новости театра >>
18 ноября 2023
«Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой превратят в бродвейский мюзикл, уверяет Rolling Stone.

«Ход королевы» поставят на Бродвее в виде мюзикла

Над музыкой к спектаклю трудится певица Мицки, которая запомнилась слушателям хитом My Love Mine All Mine. Режиссером выступит Уитни Уайт («Одинокая пьющая женщина»), а либретто напишет Эбони Бут («Джулия»).

Сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса, вышел на Netflix осенью 2020 года и был удостоен двух «Золотых глобусов». По сюжету после смерти матери девятилетняя Элизабет Хармон остается сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», и по совету другой подопечной Бет оставляет зеленые капсулы на ночь. Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком Шайбелем, которого просит научить ее играть в шахматы. Днем, сбежав со скучных занятий под предлогом помыть тряпку, Бет играет с мистером Шайбелем в его подвальной подсобке, а ночью, приняв зеленую капсулу, прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни. Через несколько лет девочку удочерят, у нее начнется совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам.
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