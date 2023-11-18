«Ход королевы» поставят на Бродвее в виде мюзикла

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Премия «Звезда Театрала» объявила имена троих лауреатов в самой почетной номинации

21 октября

Спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один» лидирует по количеству номинаций на «Золотую маску»

Вместе с окончанием работы экспертных советов завершается и продолжавшаяся 20 лет работа команды АНО «Фестиваль «Золотая маска» в качестве дирекции