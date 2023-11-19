Татьяна Веденеева, Дмитрий Астрахан и Александр Галибин вошли в состав жюри конкурса драматургии «Действующие лица»

Международный конкурс современной русскоязычной драматургии «Действующие лица» объявил состав жюри и участников лонг-листа этого года. Из 200 присланных драматических произведений эксперты выбрали 16 пьес, уточняют организаторы.
В лонг-лист конкурса вошли пьесы «Этот день победы…» Александра Арндта, «Станция Москва» Анны Гейжан, «К белым звездочкам в буране» Дмитрия Ластова, «Мой дорогой Лунатик» Андрея Логванова и Александры Фоминой, «Барнаульская ночь» Олега Маслова, «Йошкаралыш» Дениса Орлова, «Вареная кукуруза» Алексея Платонова, «Моя бабушка курит трубку» Михаила Романенко, «Квартира» Елены Саморядовой, «Сонная рыба» Тимура Тимеркаева, «Фотосессия» Елены Трофимчук, «Неглинный переулок, дом 15» Валерия Туголукова, «Билет до Марса» Алексанра Тюжина, «Позови меня в поход» Александры Фоминой, «Шаги» Елены Шваревой, «Канарейка» Макса Эргардта (Максима Соколова).
«Этот лонг-лист выглядит не столь длинным – но таков результат объективных оценок читчиков. Каждую пьесу прочитали три эксперта, которые оценивали присланные сочинения по 10-бальной системе. Мы определили «проходной балл» - 20. Мне как арт-директору довелось прочитать все пьесы. И на мой взгляд, решение экспертов в полной мере отражает картину конкурса и уровень представленных текстов», — добавляет арт-директор конкурса Екатерина Кретова.
Следующим этапом работы станет отбор заявок. Художественное руководство театра на Трубной и оргкомитет конкурса «Действующие лица» намерены выбрать ряд наиболее интересных заявок и провести питчинг по примеру кинематографических коллег. Участники и время проведения театрального питчинга будут объявлены 15 декабря. Результаты конкурса и объявление шорт-листа планируется в конце января 2024 года.
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