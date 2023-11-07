Людмила Максакова, Василий Бочкарев и Ольга Яковлева признаны «Легендами сцены»

фото: пресс-служба премии «Звезда Театрала», фотограф Анатолий Морковкин
Почетной наградой ежегодно удостаиваются мэтры, внесшие неизмеримый вклад в развитие отечественного театра и культуры. Их имена давно известны широкой театральной и кино-аудитории, а заслуги глубоко почитаются в профессиональном сообществе. Имена лауреатов в данной номинации определяются без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом премии.
Награды «Легендам сцены» вручат на торжественной церемонии 11 декабря, которая по традиции, уже в шестнадцатый раз, состоится на Основной сцене Театра им. Евгения Вахтангова. Впервые по инициативе дирекции премии трансляция церемонии вручения награды будет проходить с переводом на русский жестовый язык. Режиссером «Звезды Театрала»-2023 выступает Филипп Гуревич. Церемония этого года пройдет в «кукольной» эстетике, а ведущими станут приглашенная актриса МХТ им. ЧеховаАня Чиповская и актер Театра им. ПушкинаАндрей Заводюк.
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