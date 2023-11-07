Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Людмила Максакова, Василий Бочкарев и Ольга Яковлева признаны «Легендами сцены»

7 ноября
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2023
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2023
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
7 ноября 2023
Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» объявила имена троих лауреатов в самой почетной номинации. «Легендами сцены» признаны народная артистка РСФСР Людмила Максакова, актер Малого театра Василий Бочкарев и народная артистка России Ольга Яковлева.

Людмила Максакова, Василий Бочкарев и Ольга Яковлева признаны «Легендами сцены»
фото: пресс-служба премии «Звезда Театрала», фотограф Анатолий Морковкин

Почетной наградой ежегодно удостаиваются мэтры, внесшие неизмеримый вклад в развитие отечественного театра и культуры. Их имена давно известны широкой театральной и кино-аудитории, а заслуги глубоко почитаются в профессиональном сообществе. Имена лауреатов в данной номинации определяются без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом премии.

Награды «Легендам сцены» вручат на торжественной церемонии 11 декабря, которая по традиции, уже в шестнадцатый раз, состоится на Основной сцене Театра им. Евгения Вахтангова. Впервые по инициативе дирекции премии трансляция церемонии вручения награды будет проходить с переводом на русский жестовый язык. Режиссером «Звезды Театрала»-2023 выступает Филипп Гуревич. Церемония этого года пройдет в «кукольной» эстетике, а ведущими станут приглашенная актриса МХТ им. Чехова Аня Чиповская и актер Театра им. Пушкина Андрей Заводюк.

Голосование по шорт-листу премии продлится до 30 ноября. В списке представлены спектакли Евгения Писарева, Льва Додина, Константина Райкина, Сергея Безрукова, Алексея Франдетти, а также актерские работы Евгении Добровольской, Светланы Крючковой, Станислава Бондаренко, Дины Корзун, Юлии Пересильд и других.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Спектакль «Война и мир» Римаса Туминаса получил зрительскую премию «Звезда Театрала»
Александр Калягин, Наталья Тенякова и Александр Филиппенко признаны «Легендами сцены»
Цыганов, Исакова и Чурсин вошли в шорт-лист премии «Звезда Театрала»
Лия Ахеджакова и Нина Ургант стали «Легендами сцены»
персоны
Сергей БезруковСтанислав БондаренкоВасилий БочкарёвФилипп ГуревичЕвгения ДобровольскаяЛев ДодинАндрей ЗаводюкДина КорзунСветлана КрючковаЛюдмила МаксаковаЮлия ПересильдЕвгений ПисаревКонстантин РайкинАлексей ФрандеттиАнна ЧиповскаяОльга Яковлева
театры
Малый театрМосковский театр им. ПушкинаМХТ им. А.ЧеховаТеатр им. Евг.Вахтангова

анонс

Спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один» лидирует по количеству номинаций на «Золотую маску»
Спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один» лидирует по количеству номинаций на «Золотую маску»
Вместе с окончанием работы экспертных советов завершается и продолжавшаяся 20 лет работа команды АНО «Фестиваль «Золотая маска» в качестве дирекции
1 комментарий

Скорбим

Алексей Мишагин
6 ноября ушёл из жизни актёр Алексей Мишагин.
Зинаида Петренко
6 ноября ушла из жизни актриса Зинаида Петренко.
Светлана Пиньковская
6 ноября ушла из жизни актриса Светлана Пиньковская.
Елена Чистякова
4 ноября ушла из жизни актриса Елена Чистякова.

День рождения >>

Елена Бирюкова
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Ольга Ландина
Юлия Майборода
Георгий Милляр
Оксана Фандера
Анастасия Фокс
Пётр Чернов
Дин Джаггер
Адам Дивайн
Франк Дюбоск
Джейсон Лондон
Джереми Лондон
Тодд МакКи
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Афиша кино >>

Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
Наследник
боевик, драма, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Нефариус
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Как заниматься сексом
драма, молодежный фильм
Великобритания, Греция, 2023
Катастрофа
драма, фильм-катастрофа, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
В паутине
драма, комедия
Южная Корея, 2023
Ангел мести
драма, криминальный фильм, триллер
Испания, Франция, 2023
Мастер и его муза
биография, мелодрама
Австрия, Германия, Чехия, Швейцария, 2022
Мастер Кид
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2021
Одержимые злом
фильм ужасов
Аргентина, США, 2023
Агент 044: Операция Гарни
комедия, криминальный фильм
Армения, 2023
Год рождения
драма, комедия, фэнтези
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен