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Новым генеральным директором Большого театра стал Валерий Гергиев

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Новости театра >>
1 декабря 2023
Дирижер, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр, сообщается в телеграм-канале правительства. Предыдущий руководитель Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию, уточняется в сообщении. Распоряжение о новом назначении сроком на пять лет подписал Михаил Мишустин.

Новым генеральным директором Большого театра стал Валерий Гергиев
фото: Theatrehd.com

Валерий Гергиев — трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист России, заслуженный деятель искусств, Герой Труда, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, орденом Александра Невского. Дирижер возглавляет Мариинский театр с 1996 года.

Урин стал гендиректором Большого театра в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. Его контракт неоднократно продлевался, а полномочия должны были закончиться в 2027 году. До Большого театра Урин возглавлял Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, где работал с 1995 года.
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