Новым генеральным директором Большого театра стал Валерий Гергиев

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Новости кино Новые «Остров сокровищ» и «Чебурашка» получат поддержку Министерства культуры В списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2023 году в целях финансового обеспечения расходов, вошло 249 национальных фильмов

Спутник телезрителя «Днюха!»: Ромком от слова «ром» В ночь с 30 ноября на 1 декабря, 03:40, телеканал «Дом кино»

Главная тема Не идет из головы: хорроры о проклятых мелодиях и сводящих с ума звуках Путь в пасть безумия лежит через уши

Новости кино Не стало российского киноведа и кинокритика Андрея Шемякина Ему было 68 лет

Новости кино Владимир Канухин изобретает лекарство от страха в сериале «Ректор» В Москве завершились съемки восьмисерийного драмеди

Рецензии на фильмы «Немая ярость»: Вместо тысячи слов Новый фильм легендарного мастера боевиков Джона Ву