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В Детском музыкальном театре юного актера откроется «Школа Снежной королевы»

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Новости театра >>
12 декабря 2023
С 16 декабря по 6 января на Новой сцене Детского музыкального театра юного актера состоится премьера музыкального шоу-спектакля Андрея Крючкова «Школа Снежной королевы», основанного на одноименной сказке Вадима Коростылева. Об этом сообщает пресс-служба постановки.

В Детском музыкальном театре юного актера откроется «Школа Снежной королевы»
фото: пресс-служба спектакля

Юных зрителей ожидает новогодний рассказ о новых приключениях Кея и Герды, в котором с момента похищения Кея Снежной королевой минуло много лет. По сюжету Снежная королева решила открыть «Ледяную школу», чьи воспитанники будут учиться ледяной учтивости, замораживающим взглядам и холодному отношению к чужой беде. А к концу обучения у всех выпускников сердца превратятся в кусок льда. И на примете у нее в качестве первого ученика, конечно, только один мальчик.

В фойе театра перед началом каждого спектакля дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в хороводах и смогут загадать самое заветное желание и получить оригинальный новогодний подарок.
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