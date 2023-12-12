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Евгения Добровольская, Игорь Костолевский, Юлия Пересильд и Иван Янковский получили «Звезду Театрала»

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Новости театра >>
12 декабря 2023
В Театре имени Вахтангова состоялось торжественное вручение XVI Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Согласно пресс-службе мероприятия, лучшим спектаклем большой формы театрального сезона 2022/23 зрительское жюри признало «Зойкину квартиру» Евгения Писарева в Театре имени Пушкина, а среди постановок малой формы победил «Генерал и его семья» Светланы Земляковой из Вахтанговского театра.

Евгения Добровольская, Игорь Костолевский, Юлия Пересильд и Иван Янковский получили «Звезду Театрала»
фото: пресс-служба премии «Звезда Театрала»

«Свадьбу Кречинского» Алексея Франдетти в Малом театре признали музыкальным спектаклем сезона, а «Остров сокровищ» Александра Коручекова в РАМТе отмечен среди постановок для детей и юношества. Лучшим режиссером назвали Владимира Панкова, постановившего «Мандат» по одноименной пьесе Николая Эрдмана в театре Et Cetera, а директором – Татьяну Архипову, руководящую БДТ. Среди национальных театров победу одержал Национальный театр Карелии, региональных — Владимирский театр драмы, любительских — Свободный театр «Аквилон» из Ханты-Мансийска. Лучшим русским театром за рубежом стал итальянский «Центр интернационального театра». В категории «Лучший социальный проект в театре» наградили музыкально-пластическое документально-вымышленное социально-аутистическое представление интегрированного театра-студии «Круг II» «Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом».

За лучшую женскую роль статуэтку мима получила Евгения Добровольская, сыгравшая Татьяну в «Космосе» МХТ имени Чехова. Игорь Костолевский назван театральным актером года за образ Габито в постановке «Любовь по Маркесу» Театра имени Маяковского. За роли второго плана премии вручили Анне Якуниной, представшей Люськой в «Беге» «Ленкома Марка Захарова», и Игорю Карташеву, сыграшему графа Палена в «Павле I» Театра имени Вахтангова. За выдующуюся работу театральных актеров в кино удостоены наград Юлия Пересильд, снявшаяся в «Вызове», и Иван Янковский, запомнившийся по сериалу «Фишер». «Легендами сцены» в этом году стали Людмила Максакова, Василий Бочкарев и Ольга Яковлева.

Евгения Добровольская, Игорь Костолевский, Юлия Пересильд и Иван Янковский получили «Звезду Театрала»
фото: пресс-служба премии «Звезда Театрала»

По словам президента премии, главного редактора журнала «Театрал» Валерия Якова, «дирекция премии рассмотрела более 24,5 тысяч предложений, а зрители назвали почти 2000 претендентов на победу в 17 номинациях. Голосование было чрезвычайно активным, и нам очень приятно, что горячую поддержку получили не только известные театры нашей страны, что вполне естественно, но и русские зарубежные театры. В нынешней ситуации это дорогого стоит».

Ведущими торжественного вечера стали Екатерина Гусева и Андрей Заводюк, а режиссером выступил Филипп Гуревич. Впервые по инициативе дирекции премии трансляция церемонии прошла с переводом на русский жестовый язык, с которым ведущим помогли представители московского «Театра Мимики и Жеста».

Евгения Добровольская, Игорь Костолевский, Юлия Пересильд и Иван Янковский получили «Звезду Театрала»
фото: пресс-служба премии «Звезда Театрала»

«Я чрезвычайно рад, что такое масштабное культурное событие как "Звезда Театрала" в этом году стало полностью доступным для зрителей с проблемами слуха. Это очень важный шаг в деле вовлечения инвалидов по слуху в общекультурную среду, и я искренне горд, что наш "Театр Мимики и Жеста" принял участие в подготовке трансляции на русском жестовом языке. Надеюсь, что в ближайшем будущем и другие общероссийские театральные фестивали последуют примеру "Звезды Театрала" и "откроются" для глухих и слабослышащих любителей театра», – подчеркнул директор «Театра Мимики и Жеста» Роберт Фомин.
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Евгения Добровольская, Игорь Костолевский, Юлия Пересильд и Иван Янковский получили «Звезду Театрала» фотографии
Евгения Добровольская, Игорь Костолевский, Юлия Пересильд и Иван Янковский получили «Звезду Театрала» фотографии
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