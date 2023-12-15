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Хореограф и режиссер Борис Эйфман представит зрителям фильм-балет «Эффект Пигмалиона»

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Новости театра >>
15 декабря 2023
23 декабря в большом зале премьерном киноцентра «Октябрь» (Новый Арбат, 24) в рамках проекта КАРО.Арт пройдет мировая зрительская премьера фильма-балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона». Экранную версию спектакля на музыку И. Штрауса-сына представит хореограф и режиссер-постановщик Борис Эйфман. Кинопоказ также станет частью программы Дня Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия», проводящейся на ВДНХ.

Хореограф и режиссер Борис Эйфман представит зрителям фильм-балет «Эффект Пигмалиона»
фото: пресс-служба КароАрт, фотограф Евгений Матвеев

Съемки фильма-балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона» проходили в Санкт-Петербурге в январе 2020 года. Режиссером-постановщиком стал сам хореограф. В роли главного оператора выступил Федор Ордовский, чья насыщенная фильмография включает документальные и художественные картины, а также рейтинговые телевизионные сериалы.

Образы главных героев балета в фильме воплотили ведущие солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана – лауреаты международных конкурсов, театральных и государственных премий: заслуженный артист России Олег Габышев (Лион), Любовь Андреева (Гала), Алина Петровская (Тея), заслуженный артист России Дмитрий Фишер (Холмс), Лилия Лищук (Грета), заслуженный артист России Сергей Волобуев (Тренер).

«Эффект Пигмалиона» – один из девяти балетов Бориса Эйфмана, экранизированных за последние годы. В период 2010–2023 гг. также были созданы киноверсии спектаклей «Анна Каренина» (2010), «Евгений Онегин» (2010), «Роден, ее вечный идол» (2012), «По ту сторону греха» (2013), «Up & Down» (2016), «Чайковский. PRO et CONTRA» (2017), «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» (2022), «Русский Гамлет» (2023). Фильмы-балеты Театра неоднократно демонстрировались в отечественном федеральном телеэфире и на европейском телеканале Mezzo. В 2019–2020 гг. «Братья Карамазовы» (киноверсия спектакля «По ту сторону греха») в рамках проектов TheatreHD и Stage Russia HD шли в кинотеатрах России, США, Великобритании, Германии, Израиля, Белоруссии и других стран, а также показывались онлайн на международных фестивалях в Мексике, Бразилии и Китае. В 2022–2023 гг. благодаря продолжению сотрудничества с TheatreHD зрители более чем 70 городов нашей страны и ближнего зарубежья познакомились с фильмом «Роден».

Хореограф и режиссер Борис Эйфман представит зрителям фильм-балет «Эффект Пигмалиона»
фото: пресс-служба КароАрт, фотограф Евгений Матвеев

Перенос постановок на экран, по мнению Бориса Эйфмана, помогает сохранить их для последующих поколений и сделать репертуар труппы доступнее для той части публики, которая не может посещать спектакли Театра: «Соединение выразительных возможностей балетного искусства с современными кинотехнологиями порождает самоценный эстетический феномен – пластическое кино. Это кино без слов, но говорящее о многом. Наши спектакли, получая качественное киновоплощение, обретают новое художественное измерение».

Информация о спектакле:

Спектакль «Эффект Пигмалиона» (премьера 2019 года) – первый за последние годы опыт обращения Бориса Эйфмана к комедийному (или, точнее сказать, трагикомедийному) жанру, признанным мастером которого является хореограф.
Продолжая обретать вдохновение в соприкосновении с мировым культурным наследием, Эйфман предлагает зрителям балетную интерпретацию архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. Роль неистового творца в драматургической конструкции спектакля отведена преуспевающему исполнителю бальных танцев, который решает «изваять» из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку. Внутреннее и внешнее преображение героини происходит под музыку Иоганна Штрауса-сына, причем с произведениями «короля вальса» хореограф работает впервые в своей насыщенной творческой карьере.

Авторами сценографии спектакля стали многолетние творческие соратники Бориса Эйфмана Зиновий Марголин (декорации) и Ольга Шаишмелашвили (костюмы).

Хореограф и режиссер Борис Эйфман представит зрителям фильм-балет «Эффект Пигмалиона»
фото: пресс-служба КароАрт, фотограф Майкл Кури

«Балет «Эффект Пигмалиона» – хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни», – отмечает Борис Эйфман.

Спектакль завоевал сердца зрителей многих стран. Коллектив Бориса Эйфмана с триумфом танцевал его на гастролях в США, Германии, Латвии, Белоруссии, Израиле, ОАЭ, Казахстане и Узбекистане. В июне 2023 года с огромным успехом состоялась премьера «Эффекта Пигмалиона» в Будапеште на сцене Венгерского государственного оперного театра. Постановку представила труппа Венгерского национального балета.

Смотрите «Эффект Пигмалиона» 23 декабря в 20:00 в киноцентре «Октябрь»
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Хореограф и режиссер Борис Эйфман представит зрителям фильм-балет «Эффект Пигмалиона» фотографии
Хореограф и режиссер Борис Эйфман представит зрителям фильм-балет «Эффект Пигмалиона» фотографии
Хореограф и режиссер Борис Эйфман представит зрителям фильм-балет «Эффект Пигмалиона» фотографии
Хореограф и режиссер Борис Эйфман представит зрителям фильм-балет «Эффект Пигмалиона» фотографии
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