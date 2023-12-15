Хореограф и режиссер Борис Эйфман представит зрителям фильм-балет «Эффект Пигмалиона»

что почитать?

Спутник телезрителя «Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих В ночь с 14 на 15 декабря, 00:30, РЕН ТВ

Интервью Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком» Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни

Спутник телезрителя «Гнев человеческий»: Богатенький Ричи 13 декабря, 20:00, РЕН ТВ

Лайфстайл У Кейт Микуччи диагностировали рак лёгких Актриса ни разу в жизни не курила

Интервью Александр Сокуров: «Сказка» – это доверие к зрителю» Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках