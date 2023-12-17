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Владимир Алеников переосмыслил «Человеческий голос» Жана Кокто для Театра имени Гоголя

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Новости театра >>
17 декабря 2023

В Московском драматическом театре имени Гоголя 24, 25 и 27 декабря состоится премьера спектакля «Любовь как невозможность». Согласно пресс-службе театра, это совместный проект Музыкального-драматического театра ANTE под руководством Владимира Аленикова, модельера Владимира Середина и парфюмера Ольги Госиной.

Владимир Алеников переосмыслил «Человеческий голос» Жана Кокто для Театра имени Гоголя
фото: пресс-служба Театра имени Гоголя

«Это долгожданная премьера театра ANTE. В основе лежит одна из самых известных пьес Жана Кокто "Человеческий голос", написанная в 1930 году. На премьере первой постановки в "Комеди Франсез" главную роль исполнила французская звезда Берта Бови, и с тех пор эта роль стала бенефисной для многих великих актрис, героиню играли Анна Маньяни, Ингрид Бергман, Симона Синьоре. Одну из последних экранизаций пьесы с Тильдой Суинтон в главной роли в 2020 году на 77-м Венецианском кинофестивале представил Педро Альмодовар», — рассказал Владимир Алеников.

Действие монодрамы Кокто происходит в Париже, в квартире молодой женщины, которая разговаривает по телефону со своим возлюбленным, но его голоса зритель не слышит. Их роман продолжался последние пять лет, и завтра он женится на другой, что приводит героиню в отчаяние и к трагедии.

Читать рецензию «Человеческий голос»: Время первых Педро Альмодовара

Владимир Алеников поставил пронзительную историю любви с неожиданным финалом. Для Анастасии Светловой режиссер придумал нетривиальный образ — главная героиня в ее исполнении актриса, клоунесса, непредсказуемо эксцентричная. В спектакле ее верную помощницу Марту играет солистка Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенная солистка Большого театра Ксения Мусланова, а преданного импресарио Жозефа — Данила Дзыгар. Компанию им составил Владислав Фадеев.

Хореографом постановки выступил постоянный соавтор спектаклей ANTE Егор Дружинин. Алеников впервые использовал в своей работе аромат: каждая сцена, каждое сюжетное событие сопровождается специально разработанным парфюмом от Ольги Госиной. Декорации, костюмы и запоминающийся стиль созданы кутюрье Владимиром Серединым.
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Педро Альмодовар приступил к съёмкам короткометражной адаптации «Человеческого голоса» Жана Кокто
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