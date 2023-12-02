Петр Шерешевский осовременил «Бориса Годунова» в Театре Наций

По задумке режиссёра действие перенесено в интерьеры школьного спортзала. Это своеобразное чистилище, в котором Борис Годунов оказывается после смерти и пытается пересмотреть знаковые моменты своей жизни — от восхождения на престол до самой гибели. Затухающее сознание главного героя адаптирует все события и их участников к реалиям жизни обычной школы.
«Образ спортзала, как места унижения и индивидуального ада, пришёл мне во сне. Мы попадаем в этом спортзале в некое безвременье — то ли это наши детские годы, то ли сегодняшний день. Согласно логике сна, в спектакле нет линейной истории, в нём одно наслаивается на другое, и это позволяет более широко взглянуть на вопрос совести и посмертного воздаяния. — говорит режиссёр Пётр Шерешевский. — С другой стороны, это история о том, как на смену одной власти приходит другая, но нравственности нет ни у первой, ни у второй. Могут меняться лидеры, идеология, но суть остаётся прежней».
В спектакле используются фрагменты из первой редакции пьесы, изначально озаглавленной автором «Комедия о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве», а также материалы из дневников А. С. Пушкина. Наряду с классическими текстами в спектакле Шерешевского остались возникшие во время репетиций импровизированные реплики артистов, которые проявляют конфликт высокого и низкого.
фото: Пресс-служба Театра Наций/Иван Пономаренко
Пётр Шерешевский – российский режиссёр, в 1997 году окончил СПБГАТИ. В 1997—1999 годах работал режиссёром в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург), в 2010—2011 годах — главный режиссёр Новокузнецкого драматического театра, в 2014—2016 годах — главный режиссёр Государственного русского драматического театра Удмуртии (Ижевск), с февраля 2015 года — главный режиссёр Камерного театра Малыщицкого (Санкт-Петербург). Был неоднократно номинирован на театральную премию «Золотая маска». Художником-постановщиком «Бориса Годунова» стал Анвар Гумаров. В спектакле заняты также Екатерина Воронина, Александр Кудренко, Виталий Коваленко, Владимир Калисанов, Кристина Бочкарёва и другие актеры.
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