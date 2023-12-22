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Ушел из жизни основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

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Новости театра >>
22 декабря 2023
Ушел из жизни народный артист РФ, основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Ему было 90 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода.

Ушел из жизни основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук
фото: rgdb.ru

Александр Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. Он учился в 1-м Московском медицинском институте, где участвовал в студенческой художественной самодеятельности. Там же сложился его дуэт с Александром Лившицем, с которым они работали на протяжении многих лет. После окончания института в 1957 году Левенбук стал артистом Мосэстрады. С 1970 года Левенбук, Лившиц и Николай Литвинов были ведущими популярной детской образовательной передачи «Радионяня».

В 1980-е годы он стал выступать на эстраде как режиссер в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом. Московский еврейский театр «Шалом» Левенбук возглавлял с 1988 года по декабрь 2021-го, где занимался не только режиссерской деятельностью, но и выходил на сцену в качестве актера. Он играл в таких спектаклях, как «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы», «Четыре чемодана в Шереметьево-2» и «Национальность? Да!».
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