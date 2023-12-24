Ирина Линдт прочитает стихи Игоря Караулова в Новом театре Эдуарда Боякова

В Новом театре под руководством Эдуарда Боякова 28 декабря в 19:00 состоится премьера спектакля Сергея Глазкова «Игорь Караулов. Поэзия.doc. "Сам по себе"» с участием самого поэта и артистов Ирины Линдт и Валентина Клементьева. Об этом сообщает пресс-служба театра.
фото: пресс-служба Нового театра
Игорь Караулов – русский поэт, публицист, лауреат Григорьевской поэтической премии и Волошинского литературного конкурса, участник Венецианской биеннале искусств. Автор поэтических книг «Перепад напряжения», «Продавцы пряностей», «Упорство маньяка», «Конец ночи», «Ау-ау. Стихи 2017 года», «Смирнов, Караулов, Данилов: Русские верлибры», «День святого Валентина», «Моя сторона истории» и сборника статей «Трудный возраст века».
«Я всегда думал, что в моей биографии нет ничего драматического, что стихи даны мне вместо жизни, хотя многие мои стихи чётко привязаны к времени и месту. Но если замысел Эдуарда Боякова сделать спектакль обо мне как о человеке не был отброшен и дошел до реализации, значит, что-то интересное в моей жизни было. Кто-то скажет, что это слишком смело, когда еще живого поэта играет актер на сцене, но по крайней мере это совершенно новый способ работы с поэзией, отличный от традиционного авторского вечера, когда поэт читает стихи и немного рассказывает о себе. Но это и не театрализованная исповедь, поскольку Игорь Караулов в пьесе Марии Ватутиной — это персонаж, отличающийся от реального человека, и мне еще предстоит с ним познакомиться. Надеюсь, он понравится мне — и зрителю», — говорит Игорь Караулов.
В спектакле отражена судьба поэта – не абстрактного художника, а конкретного человека, чья жизнь неотделима от сегодняшнего исторического контекста. Здесь только самое личное и самое откровенное. Герой бесстрашно отдает на суд зрителей не только свои стихи, но и жизненный опыт, из которого эти стихи родились. Знаменитая строка Анны Ахматовой «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда» могла бы стать слоганом этого проекта. Театральных зрителей ожидает не традиционная творческая встреча с автором, читающим свои стихи и раздающим автографы на недавно напечатанном сборнике, а полноценный спектакль, основанный на оригинальной пьесе поэта Марии Ватутиной, которая сама является героем проекта Поэзия.doc.
«Игорь Караулов за последние два года стал предводителем группы поэтов, которые активно включились в дело служения Родине. В его поэзии не просто содержатся важнейшие смыслы и выражена активная поэтическая позиция. Само качество, техника, уровень, глубина стихов, иногда трагичных, иногда ироничных, все это – выдающегося плана. Многие из нас, в том числе я, долгое время не принимали стихов Игоря. Они казались двусмысленные – их можно было трактовать двояко, то ли со знаком зла, то ли – добра. И всегда присутствовал посыл: поэт, то есть, я – никому не нужен. Мы над этим посмеивались и тоже не вполне понимали: это серьезные переживания или юмор? Потом эта двусмысленность ушла – сегодня ее в принципе просто не может быть. Игорь Караулов – поэт за Родину, он со своей страной, со своим народом, и он нужен народу. А когда я, в процессе создания пьесы, взяла у него интервью, я поняла природу этого страха быть не нужным. Игорь всегда был сам по себе. Именно эта фраза стала подзаголовком спектакля», — рассказала Мария Ватутина.
Для Нового Театра это вторая постановка в рамках театрально-поэтического проекта Поэзия.doc, посвященного современным, ныне живущим русским поэтам. В него входят четыре спектакля. Каждый из них рассказывает о жизни, судьбе и творчестве поэта, Героями постановок, помимо Ватутиной и Караулова, также стали Анна Ревякина и Анна Долгарева.
По словам автора идеи Эдуарда Боякова, «как бы мы ни любили прозу или драму, поэзия – высшая форма литературы. По законам поэзии существует не только сама поэтическая строфа, но и архитектура, композиция, картина, мизансцена, дубовый лист, перо павлина, снежинка: уникальность и непостижимость и в то же время повторяемость приема, совершенство формы. Поэтическая строфа способна объяснить больше, чем многотомный роман. И потому сама формулировка – Поэзия.doc. – отражает парадоксальное сочетание документальности и художественности. В качестве эпиграфа к проекту мы выбрали строку Иосифа Бродского: "Бог сохраняет все; особенно — слова"».
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