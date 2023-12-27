Владимир Машков стал президентом «Золотой маски»

что почитать?

Где можно увидеть сразу 8 Даниилов Воробьевых, 13 Кейт Бланшетт и 11 Дени Лаванов

Синдром «Осьминога»: 5 фильмов, где один актер играет больше одной роли

Мария Миронова и Сабина Ахмедова попадут на прием к психологу Даниилу Воробьеву 27 декабря

А вот «Чебурашка» вообще не представлен в шорт-листе

«Снегирь» и «Праведник» лидируют по числу номинаций на премию «Золотой орел»

Интервью

«Холоп» был неким хобби: создатели самой кассовой российской комедии – о том, с чего все начиналось и сиквеле фильма

Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение