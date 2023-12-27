Владимир Машков стал президентом «Золотой маски»

Председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Владимир Машков
занял пост президента национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом было объявлено
в ходе заседания Секретариата СТД РФ, прошедшего 26 декабря в новом составе.
Вице-президентом «Золотой маски» назначен секретарь СТД РФ и директор Театра имени Вахтангова
Кирилл Крок. На заседании также решили создать Донецкое региональное отделение Союза. Таким образом в СТД теперь насчитывается 78 подобных отделений.
Художественный руководитель Театра Олега Табакова
Владимир Машков был избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ в начале декабря уходящего года по итогам голосования делегатов съезда организации. Актер оказался единственным кандидатом после того, как остальные взяли самоотвод — в частности, Кирилл Крок, Александр Лазарев
и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев
. Машков сменил на посту председателя Александра Калягина
, руководившего СТД 27 лет.
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