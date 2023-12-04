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Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей

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Новости театра >>
4 декабря 2023
Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ (СТД). Таковы итоги голосования делегатов съезда организации, передает ТАСС.

Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей
фото: GQ

Машков оказался единственным кандидатом после того, как остальные взяли самоотвод — в частности, народный артист РФ Александр Лазарев, директор Театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев. Машков сменил на посту председателя Александра Калягина, который руководил СТД 27 лет.

Всего в голосовании участвовало 208 делегатов со всей России. После своего избрания Машков, говоря о первоочередных задачах союза, отметил, что некоторые проекты, фестивали и премии утратили доверие как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства и спонсоров.

«Отдельного внимания заслуживает, конечно, вопрос о деятельности фестивалей и премий. Это очень острый вопрос, который стоит в последнее время. Я считаю, что нужно переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты Союза театральных деятелей, прежде всего вернуться к целям, которые лежали в основе создания... Например, фестиваль "Золотая маска". Наша общая задача — коллегиально, обсудив все проблемы, это доверие вернуть», — подчеркнул Машков.

В конце августа союз принял решение выйти из АНО «Премия и фестиваль "Золотая маска"» и создать собственную исполнительную дирекцию «Золотой маски». В сентябре председатель СТД Александр Калягин принял на себя обязанности президента театральной премии.
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