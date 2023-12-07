Александр Лазарев стал главным режиссером театра Российской Армии

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Премьера третьего сезона психологического триллера состоится в онлайн-кинотеатре START и на Кинопоиске

«Медиатор» с Андреем Бурковским вернется к зрителям 4 января

Онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания Team Films приступили к съемкам предыстории популярного сериала

«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана»

Алексей Учитель не хотел, чтобы его дочь снималась в проекте