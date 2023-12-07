Александр Лазарев стал главным режиссером театра Российской Армии

Каких-то кардинальных изменений в работе театра пока ждать не стоит, поделился Лазарев в интервью агентству РИА Новости.
«О планах пока говорить рано, хотя идеи есть. Но о них чуть позже. Основная моя мысль в том, что Театр Армии — место с огромной историей и серьезными традициями, а так как сам я приверженец традиционных ценностей, то ломать, разумеется, ничего не собираюсь. Мне важно сохранить лицо этого театра, идя при этом вперед», — подчеркнул артист.
Лазарев родился в 1967 году в семье актеров Александра Лазарева-старшего и Светланы Немоляевой. Он окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Александра Калягина. Проходил срочную службу в составе военной команды при Центральном театре Советской Армии в 1985 году. Лазарев — ведущий артист театра Ленком, где собирается продолжит работу и после нового назначения. Он также лауреат Государственной премии России, Премии Правительства Москвы, Театральной премии Станиславского и Хрустальной Турандот, награжден Орденом Дружбы.
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