Борис Драгилев представит спектакль «К верхней ноте», посвященный Владимиру Высоцкому

Премьера спектакля Бориса Драгилева «К верхней ноте…» состоится 26 февраля в Центре Высоцкого на Таганке, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба проекта «Автор на Сцене»
В новой постановке театрального проекта «Автор на Сцене» нет песен Владимира Высоцкого — они и без того известны. Но есть то, что Владимир Семенович никогда не исполнял и оставил только на бумаге. Есть жизнь и судьба поэта и его близких.
Вадим Туманов, Валерий Янклович, Всеволод Абдулов – персонажи спектакля. Вместе с вымышленными героями и автором они проживают самые разные перипетии рядом с Поэтом.
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