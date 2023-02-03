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В Театре Наций поставили спектакль по повести Роберта Баллантайна «Коралловый остров»

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Новости театра >>
3 февраля 2023
В Новом Пространстве Театра Наций на Страстном бульваре 9, 10 и 11 февраля состоится премьера спектакля «Коралловый остров», сообщает пресс-служба театра.

В Театре Наций поставили спектакль по повести Роберта Баллантайна «Коралловый остров»
фото: пресс-служба Театра Наций

При создании постановки режиссер Артём Терехин вдохновлялся одноименной повестью шотландского писателя Роберта Баллантайна, в которой подростки в результате кораблекрушения попадают на необитаемый остров. Это одно из самых известных произведений, относящихся к поджанру «робинзонада». Отсылки к «Робинзону Крузо» Даниеля Дефо здесь присутствуют не только на уровне сюжета — книга Баллантайна создана по всем канонам романа воспитания, в духе эпохи Просвещения. В спектакле, созданном по мотивам повести, также поднимаются нравственные, общественные и психологические вопросы.

«Мы, как и Уильям Голдинг при создании в середине XX века романа "Повелитель мух", отталкиваемся в своей работе от текста Баллантайна и наблюдаем за превращением мальчишек в зверей. Как происходит процесс нормализации зла? Что становится причиной трансформации человека? Нам хочется, чтобы у зрителя была возможность разобраться в этом вместе с нами, найти эту пресловутую точку сборки», — говорит Артём Терехин.

В Театре Наций поставили спектакль по повести Роберта Баллантайна «Коралловый остров»
фото: пресс-служба Театра Наций

В спектакле заняты молодые артисты — выпускники мастерской Олега Кудряшова 2022 года. Это вторая постановка с их участием в Театре Наций — в прошлогоднем сентябре в репертуар Нового Пространства вошел дипломный спектакль «Толстая тетрадь», поставленный Татьяной Тарасовой по одноименному роману Аготы Кристоф.

Сотрудничество с выпускниками мастерской Олега Львовича Кудряшова – своеобразная традиция Театра Наций. В 2007-м в его репертуар вошел студенческий спектакль «Шведская спичка», а его участники Юлия Пересильд, Наталья Ноздрина, Роман Шаляпин, Елена Николаева, Артём Тульчинский и Павел Акимкин до сих пор являются важной частью команды театра.
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Повелитель мух
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Театр Наций

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В Театре Наций поставили спектакль по повести Роберта Баллантайна «Коралловый остров» фотографии
В Театре Наций поставили спектакль по повести Роберта Баллантайна «Коралловый остров» фотографии
В Театре Наций поставили спектакль по повести Роберта Баллантайна «Коралловый остров» фотографии
В Театре Наций поставили спектакль по повести Роберта Баллантайна «Коралловый остров» фотографии
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