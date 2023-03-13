Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Запись балета «Лебединое озеро» с Рудольфом Нуреевым и Марго Фонтейн покажут в кино

13 марта
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
13 марта 2023

Премьера записи балета «Лебединое озеро» с Рудольфом Нуреевым и Марго Фонтейн состоится 17 марта в рамках проекта TheatreHD. Показы в кино пройдут в Москве, Уфе, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Воронеже и Новосибирске, сообщает пресс-служба TheatreHD.

Запись балета «Лебединое озеро» с Рудольфом Нуреевым и Марго Фонтейн покажут в кино
фото: Пресс-служба проекта TheatreHD

Свое первое «Лебединое озеро» Рудольф Нуреев поставил в Вене в 1964 году на себя и Марго Фонтейн. К тому моменту они уже два года танцевали вместе и обрели славу одного из самых знаменитых дуэтов XX столетия. Невероятная химия между партнерами, танец на пике карьеры и формы — это был настоящий триумф. Премьерный спектакль попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число поклонов: артистов вызывали 89 раз. С тех пор этот рекорд никем не побит.

Спустя два года после премьеры спектакль был снят на видео, благодаря чему у современных зрителей есть возможность увидеть тот легендарный дуэт впервые на большом экране в отличном качестве. Особый шарм добавляют постановке декорации и костюмы знаменитого греческого художника Николаса Георгиадиса, работавшего над большинством постановок Кеннета МакМиллана в лондонском Royal Opera House.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Рудольф НуриевМарго Фонтейн

анонс

Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

Скорбим

Анатолий Федоренко
13 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Федоренко.
Виктор Пушкин
11 марта ушёл из жизни актёр Виктор Пушкин.
Нина Ярова
11 марта ушла из жизни актриса Нина Ярова.
Александр Толубаев
10 марта ушёл из жизни актёр Александр Толубаев.
Владимир Косулин
10 марта ушёл из жизни актёр Владимир Косулин.

День рождения >>

Ирина Алфёрова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Виктор Филиппов
Нодар Шашик-оглы
Аннабет Гиш
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Уильям Эйч Мэйси
Дебора Раффин
Кая Скоделарио
Эмиль Хирш
все родившиеся 13 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?