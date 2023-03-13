Запись балета «Лебединое озеро» с Рудольфом Нуреевым и Марго Фонтейн покажут в кино

Премьера записи балета «Лебединое озеро» с Рудольфом Нуреевым и Марго Фонтейн состоится 17 марта в рамках проекта TheatreHD. Показы в кино пройдут в Москве, Уфе, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Воронеже и Новосибирске, сообщает пресс-служба TheatreHD.
фото: Пресс-служба проекта TheatreHD
Свое первое «Лебединое озеро» Рудольф Нуреев поставил в Вене в 1964 году на себя и Марго Фонтейн. К тому моменту они уже два года танцевали вместе и обрели славу одного из самых знаменитых дуэтов XX столетия. Невероятная химия между партнерами, танец на пике карьеры и формы — это был настоящий триумф. Премьерный спектакль попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число поклонов: артистов вызывали 89 раз. С тех пор этот рекорд никем не побит.
Спустя два года после премьеры спектакль был снят на видео, благодаря чему у современных зрителей есть возможность увидеть тот легендарный дуэт впервые на большом экране в отличном качестве. Особый шарм добавляют постановке декорации и костюмы знаменитого греческого художника Николаса Георгиадиса, работавшего над большинством постановок Кеннета МакМиллана в лондонском Royal Opera House.
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