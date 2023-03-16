Константин Хабенский и Фёдор Бондарчук вошли в жюри Премии Художественного театра

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За режиссуру наградили Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта

«Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу»

Действие продолжения развернется в 1945 году

В ночь с 15 на 16 марта, 01:15, СТС

«Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским

Линейку «Сказочных мелодрам» откроет сериал с Анастасией Сорокиной и Михаилом Химичевым

Актер рассказал о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», мате, риске и ощутимости реальных событий

Егор Бероев: «Глаза актера передают больше, чем рога барана»

Обзор сериалов

«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда

А также Владимир Вдовиченков и Георгий Дронов, которые играют ее мужей – бывшего и нынешнего