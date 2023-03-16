Константин Хабенский и Фёдор Бондарчук вошли в жюри Премии Художественного театра

В Премии Художественного театра восемь номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка». Церемония награждения состоится 27 марта на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова. Специальный приз от театра – победители премии в каждой номинации получат уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века Анны Голубкиной. Ювелирная компания Mercury создала для победителей значок в форме символа театра – легендарной чайки.
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