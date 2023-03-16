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Константин Хабенский и Фёдор Бондарчук вошли в жюри Премии Художественного театра

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Новости театра >>
16 марта 2023
МХТ имени А. П. Чехова объявил жюри Премии Художественного театра, направленной на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в 2022 году.

Константин Хабенский и Фёдор Бондарчук вошли в жюри Премии Художественного театра
фото: пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова

Работы номинантов будут оценивать Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Борис Андрианов, Евгений Водолазкин, Фёдор Леднев и Алиса Прудникова.

В Премии Художественного театра восемь номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка». Церемония награждения состоится 27 марта на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова. Специальный приз от театра – победители премии в каждой номинации получат уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века Анны Голубкиной. Ювелирная компания Mercury создала для победителей значок в форме символа театра – легендарной чайки.
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