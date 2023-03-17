Софья Эрнст предстанет в образе Анны Карениной на сцене Театра Наций

Премьерные показы спектакля «Каренина. Процесс» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» пройдут 10 и 11 апреля на малой сцене Театра Наций. Режиссером постановки выступает Алла Сигалова. Согласно ее задумке, хрестоматийная история будет исследована через призму бракоразводного дела, сообщает пресс-служба театра.
фото: Пресс-служба Театра Наций
Роль Анны Карениной исполняет Софья Эрнст, ученица Аллы Михайловны в Школе-студии МХАТ, с которой они выпустили дипломный спектакль по мотивам культового сериала Дэвида Линча «Путешествие в Twin Peaks» и спектакль «XX век. Бал» в МХТ им. Чехова. Образ Алексея Каренина воплотит Игорь Миркурбанов, а Алексея Вронского — Кирилл Власов. Для себя Сигалова придумала роль прокурора, пытающегося разобраться, кто виноват в разводе Карениных. В роли адвоката обвиняемой выступит Николай Самсонов.
«Для меня роман «Анна Каренина» — прежде всего манкий, открывающий бесконечные новые грани сюжет, который близок и интересен любовным мороком, охватившим героев. Он притягивает, его хочется понимать, разбирать и анализировать. То, как в горячую плоть страсти внедряется абсолютно бытовое прохождение судебной тяжбы, дает мощнейший контраст, позволяющий воспринимать эту историю еще острее. В разные периоды своей жизни я прошла путь от абсолютной влюбленности в Анну до жесточайшего ее осуждения, а потом снова вернулась к восторгу. И разлет этого маятника, который существует внутри каждого из нас по отношению к Анне, с накоплением жизненного опыта не становится меньше, а, наоборот, увеличивается», — говорит Алла Сигалова.
фото: Пресс-служба Театра Наций
По задумке художника-сценографа Марии Трегубовой, все действие спектакля развернется в черно-белом пространстве, поделенном на две зеркальные части. Одна из них на протяжении всего спектакля будет медленно подниматься перпендикулярно полу, лишая героев возможности нормально существовать на ней, а в конце и вовсе делая это опасным для жизни.
обсуждение >>