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Премьера спектакля «Это всё она» с Викторией Толстогановой состоится 18 апреля

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Новости театра >>
26 марта 2023
Премьера спектакля Данила Чащина «Это всё она» по пьесе драматурга Андрея Иванова состоится 18 апреля на сцене Московского театра на Таганке. Главную роль исполняет Виктория Толстоганова, сообщает пресс-служба Театрального агентства «Арт-Партнер».

Премьера спектакля «Это всё она» с Викторией Толстогановой состоится 18 апреля
фото: Пресс-служба Театрального агентства «Арт-Партнер»

Мать с сыном живут в обособленных мирах и почти не разговаривают. Пытаясь наладить отношения, Мать начинает общаться с ним в соцсети с фейкового аккаунта от имени его ровесницы. Этот интернет-диалог затягивает обоих – они начинают жить в двух реальностях. В одной — глухая стена и одиночество, в другой — иллюзия идеального мира, в котором они обретают то, чего им так не хватает в жизни. В результате Сын влюбляется в виртуального аватара Матери, не зная, что это она. Но тайное становится явным.

Партнерами Толстогановой станут молодые, но уже заявившие о себе актеры театра и кино – Денис Власенко и Даня Киселев.

«Это спектакль про поиск языка. И вовсе необязательно, что это будут мать и сын, это могут быть мужчина и женщина, взрослый и подросток. Главное – это понять то, что кажется чем-то чужеродным, сблизиться, поговорить на равных. Главный герой пьесы – это Семья. Семья, которая распадается. Мне важно, чтобы после того, как спектакль закончился, родители вышли вместе со своими детьми и смогли поговорить. Может быть, у них есть какие-то проблемы, которые пока еще можно обсудить и решить», — отметил Данил Чащин.
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   26.03.2023 - 22:55
Хм, а это интересно. Тема отцов и детей, нахождение общего языка с ребенком. Хорошо, что этому посвящают спектакли. Современная и нужная тема. С удовольствием сходила бы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Денис ВласенкоАндрей Иванов (XV)Даниил КиселевВиктория ТолстогановаДанила Чащин
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