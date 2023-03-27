Ирина Молева и Дмитрий Мухамадеев сыграют в «Двух сестрах»

В пространстве Центра драматургии и режиссуры
на Соколе 9 апреля в 19:00 состоится премьера спектакля Елены Павловой «Две сестры». В постановке заняты Ирина Молева
, Мария Репина, Дмитрий Мухамадеев
, Денис Мосолов
, Роман Туманов и Алексей Тучков, уточняет пресс-служба ЦДР.
Это история сестер Нади и Вали, волею судеб оказавшихся в необжитом домишке где-то в захолустье. Они по-разному переживают утрату надежд. Случайная встреча может помочь им вырваться из замкнутого круга допущенных ошибок и томного хмельного безвременья. Пьеса Ирины Васьковской
, пронизанная чеховскими мотивами, точно раскрывает один из архетипических, вечных сюжетов отечественной культуры в контексте России начала XXI века.
По словам режиссера Елены Павловой, зрителей ожидает полуторачасовой «спектакль об отсутствии взаимопонимания между людьми, порой даже самыми близкими. Герои будто погрязли в белом шуме, который на самом деле состоит из человеческих голосов. Каждый пытается достучаться, докричаться до другого, но никому не удается быть услышанным: ситуация безысходная. Ведь именно в глухоте людей по отношению друг к другу и кроется корень большинства человеческих проблем».
Художником-постановщиком спектакля выступает Анна Комарова, композитором — Артур Зобнин, а художником по свету — Анна Короткова.
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