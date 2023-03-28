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Елизавету Ищенко и Анастасию Белову отметили на Премии Художественного театра

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Новости театра >>
28 марта 2023
На сцене МХТ им. Чехова прошла первая церемония вручения наград победителям Премии Художественного театра, которая направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем 2022 году, сообщает пресс-служба премии.

Елизавету Ищенко и Анастасию Белову отметили на Премии Художественного театра
фото: Пресс-служба Премии Художественного театра

В категории «Театр» была отмечена актриса Анастасия Белова за роль в спектакле «БЕСприданница», исполненную на сцене Театра Моссовета. В «Кино» победу одержала Елизавета Ищенко, сыгравшая в сериале «Алиса не может ждать». В номинации «Опера» лучшей стала Наталия Ляскова («Замок герцога Синяя Борода», Пермский театр оперы и балета), а среди балерин награду вручили Елизавете Кокоревой («Сильфида», Большой театр).

Арфистка Софья Кипрская («Барочное фламенко», Концертное пространство «Зарядье») получила приз в категории «Классическая музыка», а в номинации «Современная академическая музыка» лучшим стал Роман Жауров (Московский ансамбль современной музыки). В литературной секции наградой отмечена автор романа «Протагонист» Ася Володина.

Лауреатов наградили статуэтками – уменьшенными копиями горельефа «Пловец» и дипломами. От МХТ им. Чехова победители также получили специальный приз – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену для своих творческих проектов.

Елизавету Ищенко и Анастасию Белову отметили на Премии Художественного театра
фото: Пресс-служба Премии Художественного театра

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский также представил специальную номинацию «Без комментариев». В Международный день театра наряду с молодыми талантами чествовали народного артиста России Станислава Любшина. Корифей Художественного театра готовится отметить в апреле свой 90-летний юбилей, на эту сцену он выходит уже 43 года. Зал МХТ стоя приветствовал Станислава Андреевича, который сказал, что премия стала для него большой неожиданностью: «Мне так радостно. Я вижу здесь очень много умных, талантливых, образованных, добрых людей. Как прекрасно, что в театре столько молодежи. Премия Художественного театра – это прекрасная идея, всегда надо придумывать что-то новое, зовущее вперед».
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персоны
Анастасия Белова (II)Елизавета ИщенкоСтанислав ЛюбшинНаталья ЛясковаКонстантин Хабенский
фильмы
Алиса не может ждать
театры
Большой театрМХТ им. А.ЧеховаПермский театр оперы и балетаТеатр им. Моссовета

фотографии >>
Елизавету Ищенко и Анастасию Белову отметили на Премии Художественного театра фотографии
Елизавету Ищенко и Анастасию Белову отметили на Премии Художественного театра фотографии
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