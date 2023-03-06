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Объявлены имена номинантов на Премию Художественного театра

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Новости театра >>
6 марта 2023
Объявлен шорт-лист номинантов на Премию МХТ в области искусств, приуроченную 125-летию Московского Художественного театра. Награда направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В Премии Художественного театра восемь номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка». Шорт-лист сформирован экспертным советом. Победителей определит жюри, состоящее из выдающихся деятелей культуры и искусства. Церемония награждения состоится 27 марта на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова. Специальный приз от театра – победители премии в каждой номинации получат уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века Анны Голубкиной. Партнер театра – ювелирная компания Mercury – создала для победителей значок в форме символа театра – легендарной чайки.

Объявлены имена номинантов на Премию Художественного театра
фото: пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова

Среди киноработ на победу претендуют сыгравший в «Двух холмах» Никита Кологривый, Елизавета Ищенко с ролью в сериале «Алиса не может ждать» и режиссер «Далеких близких» Иван Соснин. В номинации «Театр» числятся режиссер совместной работы Мастерской Брусникина, театра «Практика» и фестиваля «Территория. Kids» «Хорошо, что я такой» Андрей Гордин, Анастасия Белова, сыгравшая в «БЕСприданнице», поставленной Евгением Марчелли в Театре Моссовета, и Василиса Перелыгина с ролью в постановке Константина Богомолова «Гамлет in Moscow» на сцене Театра на Бронной. В категорию «Балет» включены исполнитель титульной партии Ильдар Гайнутдинов в «Фавне», Алексей Путинцев из «Зимней сказки» и Елизавета Кокорева, воплотившая «Сильфиду». Все постановки идут на сцене Большого театра. В номинации «Опера» представлены Альбина Латипова («Дон Жуан», Большой театр), Наталия Ляскова («Замок герцога Синяя Борода», Пермский театр оперы и балета) и Алёна Верин-Галицкая (Star me kitten, Дягилевский фестиваль).

В литературную секцию попали Ислам Ханипаев с романом «Холодные глаза», роман Аси Володиной «Протагонист» и сборник стихов «Последний случай» Алексея Колесниченко. В категории «Современное искусство» представлены выставка Вовы Перкина «День Утописта» в галерее «Наковальня», выставка Джоли Алиен «Сухая крапива» в Московском музее современного искусства и экспозиция Евгения Музалевского «Как поймать мотылька?» в Музее-квартире В. В. Набокова. Награду за классическую музыку могут получить арфистка Софья Кипрская и скрипачки Дарья Ушакова и Анна Савкина, а за современную академическую музыку — звуковая инсталляция Марка Булошникова «Мгновения», мультимедийный музыкальный проект Егора Савельянова «Гидра» для Московского ансамбля современной музыки и произведение Романа Жаурова Reverb для пяти исполнителей, металлических объектов и электроники.
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персоны
Константин БогомоловЕлизавета ИщенкоНикита КологривыйНаталья ЛясковаЕвгений МарчеллиВасилиса ПерелыгинаИван Соснин
фильмы
Алиса не может ждатьДалёкие близкиеДва холма
театры
Большой театрМХТ им. А.ЧеховаПермский театр оперы и балетаТеатр "Практика"Театр им. МоссоветаТеатр на Бронной

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