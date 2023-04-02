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Спектакль «Найти Агату» откроет Onlife iDEA Fest

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Новости театра >>
2 апреля 2023
Спектакль «Найти Агату» грузинского режиссера Левона Узуняна по пьесе Нины Мазур откроет 6 апреля международный театральный фестиваль на русском языке Onlife iDEA Fest. Как и другие участники смотра, он будет показан в формате onlife, когда актеры играют вживую из разных точек мира, а после окончания спектакля начинается его обсуждение. Зрители могут задать свои вопросы как самим актерам и режиссеру, так и приглашенным экспертам из числа театральных критиков и звезд театра и кино, уточняет пресс-служба фестиваля.

Постановка Узуняна представляет собой детективную историю исчезновения знаменитой писательницы Агаты Кристи, постепенно раскрывающуюся перед зрителем, когда на виртуальной сцене один за одним будут появляться подозреваемые, добавляя все новые и новые детали в рассказ. Посмотреть «Найти Агату» бесплатно можно будет здесь

Спектакль «Найти Агату» откроет Onlife iDEA Fest
фото: пресс-служба фестиваля

Темой фестиваля, который пройдет уже в третий раз, в этом сезоне стала любовь. Onlife iDEA Fest традиционно охватит множество жанров и произведений: от спектакля по мотивам рассказа Чехова «Каштанка» до постановки по басне Эзопа «Лиса и виноград». В постановках примут участие актеры и режиссеры из Азербайджана, Грузии, Кипра, Узбекистана и России. Спектакли будут идти раз в две недели по четвергам.

«Наш цифровой формат уже получил признание со стороны театрального сообщества. Среди экспертов прошлых сезонов признанные профессионалы, такие как Вениамин Смехов, Павел Руднев, Елена Ковальская, Галина Аксенова и многие другие. Возможность не только посмотреть сам спектакль, но и обсуждение с участием таких людей, возможность задать свои вопросы — это очень интересный опыт для человека, который разбирается в театре», — говорит генеральный продюсер фестиваля Яна Балачевцева.
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