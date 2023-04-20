Главным режиссером Вахтанговского театра назначен Анатолий Шульев

Анатолий Шульев родился в 1989 году во Владикавказе. В 2016 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. В качестве режиссера-постановщика выпустил три спектакля на разных сценах Театра им. Вахтангова — «Стефан Цвейг. Новеллы», «Дурочка» и «Амадей». В Театре им. Маяковского поставил спектакли «Я была в доме и ждала…», «Бешеные деньги», «На всякого мудреца довольно простоты», «Старший сын» и «Как важно быть, серьёзным». Преподает на актерском факультете ГИТИСа.
Структура управления Вахтанговского театра не меняется, он продолжит работать под руководством директора Кирилла Крока. «Мне радостно, что на такую важную должность в наш театр приходит молодой человек. Не стоит забывать, Евгений Вахтангов создал свою Студию, из которой вырос наш театр, в 31 год, а все свои великие спектакли поставил, когда ему еще не исполнилось и сорока. Олег Ефремов стал главным режиссером «Современника» в 27 лет, а Галина Волчек – в 39 лет. Примерно в этом же возрасте Марк Захаров пришел в «Ленком». Кроме того, Анатолий Шульев прекрасно знает наш театр, труппу. Можно сказать, что его профессиональное становление прошло в этих стенах — благодаря Римасу Туминасу», — отметил Крок.
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