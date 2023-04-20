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Главным режиссером Вахтанговского театра назначен Анатолий Шульев

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Новости театра >>
20 апреля 2023
В Театра им. Вахтангова назначен новый главный режиссер. Им стал Анатолий Шульев – ученик Римаса Туминаса, сообщается на сайте театра.

Главным режиссером Вахтанговского театра назначен Анатолий Шульев
фото: Фото — Владимир Федоренко / РИА Новости

Анатолий Шульев родился в 1989 году во Владикавказе. В 2016 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. В качестве режиссера-постановщика выпустил три спектакля на разных сценах Театра им. Вахтангова — «Стефан Цвейг. Новеллы», «Дурочка» и «Амадей». В Театре им. Маяковского поставил спектакли «Я была в доме и ждала…», «Бешеные деньги», «На всякого мудреца довольно простоты», «Старший сын» и «Как важно быть, серьёзным». Преподает на актерском факультете ГИТИСа.

Структура управления Вахтанговского театра не меняется, он продолжит работать под руководством директора Кирилла Крока. «Мне радостно, что на такую важную должность в наш театр приходит молодой человек. Не стоит забывать, Евгений Вахтангов создал свою Студию, из которой вырос наш театр, в 31 год, а все свои великие спектакли поставил, когда ему еще не исполнилось и сорока. Олег Ефремов стал главным режиссером «Современника» в 27 лет, а Галина Волчек – в 39 лет. Примерно в этом же возрасте Марк Захаров пришел в «Ленком». Кроме того, Анатолий Шульев прекрасно знает наш театр, труппу. Можно сказать, что его профессиональное становление прошло в этих стенах — благодаря Римасу Туминасу», — отметил Крок.
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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   20.04.2023 - 18:10
ничего себе, даже удивительно, что они осмелились такого молодого ставить в режиссеры. у нас страна обычно на такое неспособна - уступать дорогу молодым читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Евгений ВахтанговГалина ВолчекОлег ЕфремовМарк ЗахаровРимас ТуминасАнатолий Шульев
театры
"Современник"ЛенкомТеатр им. Вл. МаяковскогоТеатр им. Евг.Вахтангова

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