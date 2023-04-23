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Евгений Цыганов, Александра Урсуляк и Виктория Верберг удостоены «Золотых масок»

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Новости театра >>
23 апреля 2023
Спектакль «Р», поставленный на сцене «Сатирикона», удостоен театральной премии «Золотая маска» как лучшая драма большой формы. Среди постановок малой формы победу одержал «Ребенок» Воронежского Камерного театра. Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.


Специальной премией жюри драматического театра и театра кукол отмечены БДТ имени Товстоногова за «Материнское сердце» и создание образа русской женщины в воплощении Нины Усатовой и творческая группа спектакли «Вoйна и мир» Театра имени Вахтангова. Виктория Верберг и Сергей Погосян, сыгравшие в «Марии Стюарт» МТЮЗа, получили награды за лучшую женскую роль и роль второго плана соответственно. У «Анны Карениной» театра «Старый дом» из Новосибирска статуэтка Анатолию Григорьеву за лучшую мужскую роль, а Наталья Петрова, воплотившая образ Анны Николаевны в постановке «Морфий» Псковского театра драмы имени Пушкина, победила в категории «Драма. Лучшая женская роль второго плана». Евгений Цыганов награжден в необычной для себя кукольной секции за выдающуюся актерскую игру в спектакле «Я – Сергей Образцов» Центрального театра кукол им. С.В. Образцова. «Белая уточка» того же театра признана кукольной постановкой года.

«Кабаре», поставленное Евгением Писаревым в Театре Наций, удостоено «Золотых масок» за режиссуру, лучшие роли (Александра Урсуляк, Олег Савцов) и женскую роль второго плана (Елена Шанина) в категории мюзиклов и оперетт. Лучшей постановкой данного жанра стали «Три товарища» Пермского Театра-Театра. Среди балетных спектаклей победа досталась «Катарине, или Дочери разбойника» Театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского из Красноярска, а в номинации «Современный танец. Лучший спектакль» победила постановка «Место, которого еще не было» Проекта Ксении Михеевой из Санкт-Петербурга и Союза театральных деятелей России. «Мертвый город», поставленный на сцене «Новой оперы», признан оперой сезона.
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№ 1
Pumpkin   23.04.2023 - 12:57
ооо, как здорово! уже и золотые маски прошли в этом году - ну прям супер. На самом деле было много хороших достойных спектаклей, которые прям по достоинству оценили читать далее>>
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