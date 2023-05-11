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Объявлена программа Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса

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Новости театра >>
11 мая 2023
Объявлена программа Дягилевского фестиваля, которому в этом году исполняется 20 лет. Музыкальный форум под художественным руководством Теодора Курентзиса пройдет с 22 июня по 2 июля в Перми. Зрителям представят оперные премьеры, серию экспериментальных пластических и театральных перформансов, концерты классической и альтернативной музыки, сообщает пресс-служба фестиваля.

Объявлена программа Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса
фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля / Фотограф Никита Чунтомов

Главным событием фестиваля станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского — «Персефона» и Симфония псалмов. Это масштабное действо, в котором объединяются пение и декламация, танец и пантомима, видеоинсталляции и перформативные практики. В спектакле участвуют оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna, приглашенные артисты и перформеры. Музыкальным руководителем и дирижером постановки выступит Теодор Курентзис, режиссером — Анна Гусева.

Вторая премьера Дягилевского фестиваля — оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования». Новую постановку оратории в режиссерской версии Елизаветы Мороз представит труппа Нижегородского театра оперы и балета под управлением одного из ведущих российских специалистов по старинной музыке Дмитрия Синьковского.

Объявлена программа Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса
фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля / Фотограф Люда Бурченкова

Авторы аудиоспектакля-променада «Персефона. До», основанного на беседах, интервью и воспоминаниях Игоря Стравинского, отправят участников своего нового site-specific-проекта туда, куда в обычное время вход невозможен, — в затон Пермской судоверфи. Постоянные соавторы греческого режиссера Теодороса Терзопулоса композитор Панайотис Велианитис и ведущая актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл привезут в Пермь свою новую постановку «В память о Прометее». Амбассадор татарского современного танца Нурбек Батулла, хореограф Марсель Нуриев, режиссер Туфан Имамутдинов и композитор Эльмир Низамов создадут кросс-жанровый перформанс Därdemänd. На стыке танца, перформанса, физического театра, поэзии и музыки они исследуют связь своего народа с родным языком, а шире — с историей и мифом. Действие экспериментального open-air-проекта «Поэма горы» в постановке Серафимы Красниковой развернется на набережной Камы.

Столь же разнообразной стилистически будет концертная программа фестиваля. Оркестр musicAeterna под управлением Курентзиса исполнит три произведения Петра Ильича Чайковского: эмоциональные и насыщенные театральным драматизмом оркестровую фантазию «Ромео и Джульетта», симфоническую фантазию «Франческа да Римини» на сюжет, почерпнутый в «Божественной комедии» Данте, а также Итальянское каприччио.

Серию концертов даст греческий инструменталист и композитор Йоргос Калудис. Много лет он исследует возможности игры на критской лире, одном из самых древних музыкальных инструментов. В фокусе внимания Московского ансамбля современной музыки окажутся разные тактики взаимодействия текста, солиста и музыкантов-инструменталистов. Традиционные концерты на рассвете пройдут в Пермской художественной галерее, а завершится фестиваль концертом альтернативной музыки, который представит разные направления актуальной клубной сцены: постпанк в исполнении петербургского дуэта «ДК Посторонних», нуар-электропоп от москвичей Love Object и психоделический дрим-поп пермской группы Half Moon Glass.

Объявлена программа Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса
фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля / Фотограф Никита Чунтомов

С 22 июня по 2 июля будет работать Фестивальный клуб, который в этом году разместится в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка. Здесь будут проходить творческие занятия для детей и взрослых, лекции, встречи с артистами и постановщиками, перформансы, выставки и концерты современной музыки. Все события Фестивального клуба традиционно бесплатны. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.

Объявлена программа Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса
фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля / Фотограф Люда Бурченкова

Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит в Перми, где провел детство Сергей Дягилев. Фестиваль стремится укреплять и развивать традиции Дягилева и исследует различные формы творческого поиска, нового театрального языка и современных тенденций академической музыки. Билеты на события основной программы поступят в продажу 16 мая на Яндекс Афише.
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№ 1
Pumpkin   11.05.2023 - 16:51
ого как красиво! вообще живая музыка это прям драгоценность. когда слушаешь такое, по-настоящему сходишь с ума - очень красиво! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Объявлена программа Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса фотографии
Объявлена программа Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса фотографии
Объявлена программа Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса фотографии
Объявлена программа Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса фотографии
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