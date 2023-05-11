Объявлена программа Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса

Объявлена программа Дягилевского фестиваля, которому в этом году исполняется 20 лет. Музыкальный форум под художественным руководством Теодора Курентзиса пройдет с 22 июня по 2 июля в Перми. Зрителям представят оперные премьеры, серию экспериментальных пластических и театральных перформансов, концерты классической и альтернативной музыки, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля / Фотограф Никита Чунтомов
Главным событием фестиваля станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского — «Персефона» и Симфония псалмов. Это масштабное действо, в котором объединяются пение и декламация, танец и пантомима, видеоинсталляции и перформативные практики. В спектакле участвуют оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna, приглашенные артисты и перформеры. Музыкальным руководителем и дирижером постановки выступит Теодор Курентзис, режиссером — Анна Гусева.
Вторая премьера Дягилевского фестиваля — оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования». Новую постановку оратории в режиссерской версии Елизаветы Мороз представит труппа Нижегородского театра оперы и балета под управлением одного из ведущих российских специалистов по старинной музыке Дмитрия Синьковского.
фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля / Фотограф Люда Бурченкова
Авторы аудиоспектакля-променада «Персефона. До», основанного на беседах, интервью и воспоминаниях Игоря Стравинского, отправят участников своего нового site-specific-проекта туда, куда в обычное время вход невозможен, — в затон Пермской судоверфи. Постоянные соавторы греческого режиссера Теодороса Терзопулоса композитор Панайотис Велианитис и ведущая актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл привезут в Пермь свою новую постановку «В память о Прометее». Амбассадор татарского современного танца Нурбек Батулла, хореограф Марсель Нуриев, режиссер Туфан Имамутдинов и композитор Эльмир Низамов создадут кросс-жанровый перформанс Därdemänd. На стыке танца, перформанса, физического театра, поэзии и музыки они исследуют связь своего народа с родным языком, а шире — с историей и мифом. Действие экспериментального open-air-проекта «Поэма горы» в постановке Серафимы Красниковой развернется на набережной Камы.
Столь же разнообразной стилистически будет концертная программа фестиваля. Оркестр musicAeterna под управлением Курентзиса исполнит три произведения Петра Ильича Чайковского: эмоциональные и насыщенные театральным драматизмом оркестровую фантазию «Ромео и Джульетта», симфоническую фантазию «Франческа да Римини» на сюжет, почерпнутый в «Божественной комедии» Данте, а также Итальянское каприччио.
Серию концертов даст греческий инструменталист и композитор Йоргос Калудис. Много лет он исследует возможности игры на критской лире, одном из самых древних музыкальных инструментов. В фокусе внимания Московского ансамбля современной музыки окажутся разные тактики взаимодействия текста, солиста и музыкантов-инструменталистов. Традиционные концерты на рассвете пройдут в Пермской художественной галерее, а завершится фестиваль концертом альтернативной музыки, который представит разные направления актуальной клубной сцены: постпанк в исполнении петербургского дуэта «ДК Посторонних», нуар-электропоп от москвичей Love Object и психоделический дрим-поп пермской группы Half Moon Glass.
фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля / Фотограф Никита Чунтомов
С 22 июня по 2 июля будет работать Фестивальный клуб, который в этом году разместится в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка. Здесь будут проходить творческие занятия для детей и взрослых, лекции, встречи с артистами и постановщиками, перформансы, выставки и концерты современной музыки. Все события Фестивального клуба традиционно бесплатны. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.
фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля / Фотограф Люда Бурченкова
Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит в Перми, где провел детство Сергей Дягилев. Фестиваль стремится укреплять и развивать традиции Дягилева и исследует различные формы творческого поиска, нового театрального языка и современных тенденций академической музыки. Билеты на события основной программы поступят в продажу 16 мая на Яндекс Афише.
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