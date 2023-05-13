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Ребенок, Исакова и Старшенбаум окажутся «Наедине» со зрителем в Театре на Таганке

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13 мая 2023
Премьерные показы спектакля Никиты Кобелева «Наедине» состоятся 1 и 2 июля на Новой сцене Московского театра на Таганке. Главные роли в постановке по пьесе драматурга Дона Нигро исполнят Виктория Исакова, Александра Ребенок и Ирина Старшенбаум, сообщает пресс-служба театрального агентства «Арт-Партнер».

Ребенок, Исакова и Старшенбаум окажутся «Наедине» со зрителем в Театре на Таганке
фото: Пресс-служба театрального агентства «Арт-Партнер»

В основе сюжета – три женских истории, три сломанных судьбы, три исповеди, рассказанные в форме монолога. Все они объединены общими темами — любовь, секс, сложности отношений, травмы прошлого, одиночество, страхи, страсть, юмор, поэзия и психоанализ.

«Я редко играю в театре, но если влюбляюсь и чувствую, что это что-то особенное, что-то мое, тогда с удовольствием буду репетировать и окунусь в этот мир. «Наедине» стал как раз такой историей. Мне было очень интересно принять этот вызов. Я вижу в этой роли много развития, совершенно новую для себя ступень. Очень нравится, как работает режиссер Никита Кобелев. Для меня он стал большим открытием, когда посмотрела его спектакль «Тварь». Была поражена тем, как точно существуют артисты на сцене, как Никита работает с темпоритмом, монтажом сцен, как он чувствует музыку», — поделилась Ирина Старшенбаум.

Режиссер Никита Кобелев — ученик выдающегося театрального педагога Олега Кудряшова. С 2012 по 2020 годы был штатным постановщиком в Театре им. Маяковского. Также его работы идут в Александринском театре, Театре Наций, Театре сатиры, Латвийском национальном театре, театральном центре Vaba Laba в Таллине и других.

«Я взялся за этот проект, во-первых, потому, что мне интересна работа с монологом, моноспектаклем, я никогда этого не делал. Во-вторых, из-за возможности поработать с прекрасными мощными актрисами и выстроить с каждой ее монолог-высказывание. В-третьих, мне импонирует, что продюсер Леонид Роберман, стремится делать настоящие театральные события, чего только стоят работы с Дмитрием Крымовым. Мы договорились, что у нас будет свобода в реализации наших идей. И разговор, который мы хотим затеять, подразумевает и серьезность, и откровенность, и смелость, и полную отдачу со стороны актрис», — рассказал Никита Кобелев.
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Виктория ИсаковаДмитрий КрымовОлег КудряшовАлександра РебенокЛеонид РоберманИрина Старшенбаум
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