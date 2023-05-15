«Мелиховская весна» представит зрителям 20 спектаклей

«Чехов – знаковая фигура для Московского Художественного театра и, вместе с тем, постоянная связующая нить нашего театра и музея-заповедника "Мелихово". В Мелихове была написана чеховская "Чайка", на сцене Художественного театра она взмыла ввысь к недосягаемым высотам, перевернув впоследствии каноны и традиции всего мирового драматического театра. Эта незримая связь длится многие годы, а теперь станет еще крепче. Большая радость и огромная ответственность быть одновременно руководителем театра, носящего имя Чехова, и принять художественное руководство старейшим в стране фестивалем, посвященным творчеству великого писателя. Фестивалем, показывающим, какой Чехов сегодня», — прокомментировал свое назначение Хабенский.
На ежегодном Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» традиционно представят спектакли по произведениям Чехова или посвященные писателю постановки. В этом году зрителей ждет новая открытая сцена с увеличенным крытым зрительным залом: она появится в самом сердце чеховской усадьбы на поляне «Крыжовник» и примет половину всех фестивальных мероприятий. Также спектакли пройдут в мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.
Фестиваль откроется проектом «Ландшафтный театр», который представит спектакль на открытом воздухе, созданный специально для усадьбы «Мелихово». Также в рамках «Мелиховской весны»-2023 покажут 23 мая постановку «Медведь. Чехов. Предложение» на жестовом языке, а на следующий день проведут вечер памяти Олега Ефремова. Темой специальной программы «Чехов+» станет творчество Александра Николаевича Островского, чей 200-летний юбилей отмечается в этом году. Постановки по его пьесам покажут «Школа драматического искусства», пермский театр «У Моста», петербургский театр «Суббота», Вологодский драматический театр и Серпуховский музыкально-драматический театр. 27 мая гостей мелиховской усадьбы ждет концертная программа в исполнении известного пианиста Алексея Гориболя, посвященная юбилейным датам двух композиторов – Исаака Шварца и Сергея Рахманинова. Завершится смотр спектаклем Сергея Тонышева «Моя жизнь» по чеховскому одноименному произведению в исполнении артистов МХТ имени Чехова.
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