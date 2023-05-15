Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мелиховская весна» представит зрителям 20 спектаклей

15 мая
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
15 мая 2023
В подмосковной усадьбе Антона Павловича Чехова с 19 по 28 мая в 23-й раз пройдет международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». С этого года его художественным руководителем стал худрук МХТ имени А.П.Чехова Константин Хабенский, уточняет пресс-служба смотра.

«Мелиховская весна» представит зрителям 20 спектаклей
фото: пресс-служба фестиваля

«Чехов – знаковая фигура для Московского Художественного театра и, вместе с тем, постоянная связующая нить нашего театра и музея-заповедника "Мелихово". В Мелихове была написана чеховская "Чайка", на сцене Художественного театра она взмыла ввысь к недосягаемым высотам, перевернув впоследствии каноны и традиции всего мирового драматического театра. Эта незримая связь длится многие годы, а теперь станет еще крепче. Большая радость и огромная ответственность быть одновременно руководителем театра, носящего имя Чехова, и принять художественное руководство старейшим в стране фестивалем, посвященным творчеству великого писателя. Фестивалем, показывающим, какой Чехов сегодня», — прокомментировал свое назначение Хабенский.

На ежегодном Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» традиционно представят спектакли по произведениям Чехова или посвященные писателю постановки. В этом году зрителей ждет новая открытая сцена с увеличенным крытым зрительным залом: она появится в самом сердце чеховской усадьбы на поляне «Крыжовник» и примет половину всех фестивальных мероприятий. Также спектакли пройдут в мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

«Ландшафтный театр»
фото: пресс-служба фестиваля

В состав экспертного совета фестиваля входят артист театра «Чеховская студия» музея-заповедника А.П.Чехова «Мелихово» Юрий Голышев, историк театра и театральный критик Нина Шалимова, редактор журнала «Вопросы театра. Просцениум» Государственного института искусствознания Марина Тимашева, президент Фонда Олега Ефремова, театральный критик Анастасия Ефремова и театральный критик Ксения Стольная. Они отобрали из более чем 75 заявок 20 спектаклей для фестивальной программы. В нее вошли постановки МХТ имени Чехова, «Школы драматического искусства» и «Театра Мастерских» из Москвы, Владимирского областного драмтеатра, Рязанского театра драмы, Воркутинского драматического театра имени Б.А. Мордвинова, Севастопольского и Нижегородского театров юного зрителя, «Цехъ театра» и Российского государственного института сценических искусств из Санкт-Петербурга, а также спектакли подмосковных театров – Истринского драматического театра, «Чеховской студии» и других. На площадках «Мелиховской весны» соберутся и коллективы театральных вузов, например, Высшей школы сценических искусств К.Райкина и Российской государственной специализированной академии искусств.

Фестиваль откроется проектом «Ландшафтный театр», который представит спектакль на открытом воздухе, созданный специально для усадьбы «Мелихово». Также в рамках «Мелиховской весны»-2023 покажут 23 мая постановку «Медведь. Чехов. Предложение» на жестовом языке, а на следующий день проведут вечер памяти Олега Ефремова. Темой специальной программы «Чехов+» станет творчество Александра Николаевича Островского, чей 200-летний юбилей отмечается в этом году. Постановки по его пьесам покажут «Школа драматического искусства», пермский театр «У Моста», петербургский театр «Суббота», Вологодский драматический театр и Серпуховский музыкально-драматический театр. 27 мая гостей мелиховской усадьбы ждет концертная программа в исполнении известного пианиста Алексея Гориболя, посвященная юбилейным датам двух композиторов – Исаака Шварца и Сергея Рахманинова. Завершится смотр спектаклем Сергея Тонышева «Моя жизнь» по чеховскому одноименному произведению в исполнении артистов МХТ имени Чехова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Константин Хабенский и Фёдор Бондарчук вошли в жюри Премии Художественного театра
персоны
Юрий ГолышевАлексей ГорибольОлег ЕфремовСергей РахманиновКонстантин ХабенскийИсаак Шварц
театры
Владимирский театр драмыВологодский драматический театрВоркутинский драматический театрИстринский драматический театрМелиховский театр "Чеховская студия"МХТ им. А.ЧеховаНижегородский ТЮЗПермский театр «У моста»Рязанский театр драмыСанкт-Петербургский театр "Суббота"Севастопольский ТЮЗСерпуховской драматический театрЦехъ«Школа драматического искусства»

фотографии >>
«Мелиховская весна» представит зрителям 20 спектаклей фотографии
«Моя жизнь»
Гориболь
«Моя жизнь»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Кузнецов
12 мая ушёл из жизни актёр Владимир Кузнецов.

День рождения >>

Степан Балакшин
Наталия Варфоломеева
Полина Василина
Людмила Касаткина
Елена Морозова
Ирина Мурзаева
Светлана Светличная
Спартак Сумченко
Владимир Трошин
Арлетти
Каролин Давернас
Мирей Дарк
Джозеф Коттен
Дэвид Крамхолц
Джеймс Мейсон
Чазз Палминтери
все родившиеся 15 мая >>

Афиша кино >>

Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
Парень с того света
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Трио в перьях 2
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Бельгия, Норвегия, 2023
Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен