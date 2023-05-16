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Спектакль Бориса Драгилева о Владимире Высоцком покажут 19 мая

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Новости театра >>
16 мая 2023
Спектакль Бориса Драгилева «К верхней ноте…» представят 19 мая в Центре Высоцкого на Таганке, сообщают организаторы.

Спектакль Бориса Драгилева о Владимире Высоцком покажут 19 мая
фото: Пресс-служба проекта «Автор на Сцене»

В этой постановке театрального проекта «Автор на Сцене» нет песен Владимира Высоцкого — они и без того известны. Но есть то, что Владимир Семенович никогда не исполнял и оставил только на бумаге. Есть жизнь и судьба поэта и его близких.

Вадим Туманов, Валерий Янклович, Всеволод Абдулов – персонажи спектакля. Вместе с вымышленными героями и автором они проживают самые разные перипетии рядом с Поэтом. И приходит отчетливое понимание дня сегодняшнего и нас в нем. Рассуждения о том, нужен ли сегодня Высоцкий и что бы он сказал теперь, отпадают сами собой, трансформируясь в другой абсолютно противоположный вопрос.
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№ 1
Киноман1985   16.05.2023 - 13:14
Наврятли я пошел бы на этот спектакль. По-своему хороший, а для любителей творчества этого человека, настоящий подарок. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Владимир ВысоцкийБорис Драгилев (II)

фотографии >>
Спектакль Бориса Драгилева о Владимире Высоцком покажут 19 мая фотографии
Спектакль Бориса Драгилева о Владимире Высоцком покажут 19 мая фотографии
Спектакль Бориса Драгилева о Владимире Высоцком покажут 19 мая фотографии
Спектакль Бориса Драгилева о Владимире Высоцком покажут 19 мая фотографии
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