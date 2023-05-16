Спектакль Бориса Драгилева о Владимире Высоцком покажут 19 мая

Спектакль Бориса Драгилева «К верхней ноте…» представят 19 мая в Центре Высоцкого на Таганке, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба проекта «Автор на Сцене»
В этой постановке театрального проекта «Автор на Сцене» нет песен Владимира Высоцкого — они и без того известны. Но есть то, что Владимир Семенович никогда не исполнял и оставил только на бумаге. Есть жизнь и судьба поэта и его близких.
Вадим Туманов, Валерий Янклович, Всеволод Абдулов – персонажи спектакля. Вместе с вымышленными героями и автором они проживают самые разные перипетии рядом с Поэтом. И приходит отчетливое понимание дня сегодняшнего и нас в нем. Рассуждения о том, нужен ли сегодня Высоцкий и что бы он сказал теперь, отпадают сами собой, трансформируясь в другой абсолютно противоположный вопрос.
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