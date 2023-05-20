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Константин Хабенский и артисты МХТ им. А.П.Чехова открыли фестиваль «Мелиховская весна»

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Новости театра >>
20 мая 2023
В усадьбе Антона Павловича Чехова «Мелихово» на новой сцене открытие XXIII Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна». Старт смотру, который в этом году объединит два десятка театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владимира, Перми и других городов, дали новый художественный руководитель фестиваля, худрук МХТ имени А.П.Чехова Константин Хабенский и генеральный директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева.

Константин Хабенский и артисты МХТ им. А.П.Чехова открыли фестиваль «Мелиховская весна»
фото: https://t.me/chekhovmuseum

«Чехов – знаковая фигура для Московского художественного театра и вместе с тем постоянная связующая нить нашего театра и Музея-заповедника «Мелихово». В Мелихове была написана чеховская «Чайка», на сцене Художественного театра она взмыла ввысь к недосягаемым высотам, перевернув впоследствии каноны и тражиции всего мирового драматического театра. Эта незримая связь длится многие годы, а теперь станет еще крепче», – отметил Хабенский.

Продолжая традиции, но и не забывая о современном подходе, на открытии артисты МХТ представили проект «Ландшафтный театр». Как рассказал Хабенский, идея проекта возникла полтора года назад как раз из «Чайки» и, в частности, слов Треплева о том, что театру нужны формы и спектакль можно сыграть и без декораций, а с видом на озеро и горизонт. Практически так и получилось на новой открытой сцене «Мелиховской весны», расположенной в самом сердце чеховской усадьбы на поляне «Крыжовник».

Константин Хабенский и артисты МХТ им. А.П.Чехова открыли фестиваль «Мелиховская весна»
фото: https://t.me/chekhovmuseum

В рамках проекта артисты МХТ готовят короткое (до 30 минут) и во многом хулиганское изложение классики. Для открытия фестиваля они, естественно, выбрали «Чайку» и дополнили ее «Бесприданницей» Островского. Что тоже неслучайно, так как в этом году специальная программа фестиваля «Чехов+» посвящена Островскому, чее 200-летие отмечается в этом году. 24 мая состоится традиционный вечер памяти Олега Ефремова (его дочь, театральный критик Анастасия Ефремова входит в экспертный совет «Мелиховской весны»), в котором примут участие студенты Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. А 27 мая гостей усадьбы ждет концертная программа в исполнении известного пианиста Алексей Гориболя, посвященная юбилейным датам композиторов Исаака Шварца и Сергея Рахманинова.

Закроется смотр 28 мая уже более классическим произведением Чехова «Моя жизнь». Этот спектакль стал результатом «Лаборатории режиссёрских дебютов», проводимой совместно с фестивалем «Уроки режиссуры» в рамках «Биеннале театрального искусства», в ходе которой три начинающих режиссера получили возможность поставить на Новой сцене МХТ свои дебютные спектакли.
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Константин Хабенский и артисты МХТ им. А.П.Чехова открыли фестиваль «Мелиховская весна» фотографии
Константин Хабенский и артисты МХТ им. А.П.Чехова открыли фестиваль «Мелиховская весна» фотографии
Константин Хабенский и артисты МХТ им. А.П.Чехова открыли фестиваль «Мелиховская весна» фотографии
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