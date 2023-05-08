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Не стало актера Сергея Дрейдена

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8 мая 2023

Актер театра кино, обладатель премий «Золотая маска» и «Ника» Сергей Дрейден скончался в возрасте 81 года сообщается на официальной странице Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова, где служил артист.

Не стало актера Сергея Дрейдена
фото: Сергей Дрейден в спектакле "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель"/ Фото Стаса Левщина/bdt.spb.ru

Дрейден родился 14 сентября 1941 года в артистической семье в Новосибирске, куда выехали в эвакуацию из Ленинграда его родители. В 1962 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра музыки и кинематографии. Сотрудничал с «Театром Эстрады им. Аркадия Райкина», «Театром на Литейном», «Театром Комедии им. Н.П. Акимова», МХТ им. А.П. Чехова, ТЮЗом им. А.А. Брянцева, театрами Et Cetera и «Приют Комедианта». За работы в спектаклях «Отец» БДТ и «Потерянные звезды» Театра на Литейном был удостоен премии «Золотая маска». Его последняя театральная роль – Ивана Ильича Туба в постановке Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» – получила номинацию на премию.

В кино снимался с 1960 года, однако знаковым для него стал конец 1980-х, когда под псевдонимом Сергей Донцов (так Дрейден хотел отделить работу в кино от театра) он начал сотрудничество с режиссером Юрием Маминым, у которого сыграл в фантасмагориях «Фонтан» и «Окно в Париж». В начале 2000-х – вновь под фамилией Дрейден – исполнил главную роль в масштабном «Русском ковчеге» Александра Сокурова. Также работал с Владимиром Бортко, Андреем Эшпаем, Владимиром Хотиненко, Андреем Хржановским, Александром Прошкиным. За роль в фильме «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова получил премию «Ника» за лучшую работу второго плана. Аналогичной награды Дрейден был удостоен и за работу в ленте «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Последний собирался снять актера в своей новой картине «Дорогие мои старики», на которую летом прошлого года было выделено финансирование министерства культуры РФ.
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