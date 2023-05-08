Не стало актера Сергея Дрейдена

Актер театра кино, обладатель премий «Золотая маска» и «Ника» Сергей Дрейден
скончался в возрасте 81 года сообщается на официальной странице Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова
, где служил артист.
фото: Сергей Дрейден в спектакле "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель"/ Фото Стаса Левщина/bdt.spb.ru
Дрейден родился 14 сентября 1941 года в артистической семье в Новосибирске, куда выехали в эвакуацию из Ленинграда его родители. В 1962 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра музыки и кинематографии. Сотрудничал с «Театром Эстрады им. Аркадия Райкина
», «Театром на Литейном
», «Театром Комедии им. Н.П. Акимова
», МХТ им. А.П. Чехова
, ТЮЗом им. А.А. Брянцева
, театрами Et Cetera
и «Приют Комедианта
». За работы в спектаклях «Отец» БДТ и «Потерянные звезды» Театра на Литейном был удостоен премии «Золотая маска». Его последняя театральная роль – Ивана Ильича Туба в постановке Андрея Могучего
«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» – получила номинацию на премию.
В кино снимался с 1960 года, однако знаковым для него стал конец 1980-х, когда под псевдонимом Сергей Донцов (так Дрейден хотел отделить работу в кино от театра) он начал сотрудничество с режиссером Юрием Маминым
, у которого сыграл в фантасмагориях «Фонтан
» и «Окно в Париж
». В начале 2000-х – вновь под фамилией Дрейден – исполнил главную роль в масштабном «Русском ковчеге
» Александра Сокурова
. Также работал с Владимиром Бортко
, Андреем Эшпаем
, Владимиром Хотиненко
, Андреем Хржановским
, Александром Прошкиным
. За роль в фильме «Сумасшедшая помощь
» Бориса Хлебникова
получил премию «Ника» за лучшую работу второго плана. Аналогичной награды Дрейден был удостоен и за работу в ленте «Блокадный дневник
» Андрея Зайцева
. Последний собирался снять актера в своей новой картине «Дорогие мои старики
», на которую летом прошлого года было выделено финансирование министерства культуры РФ.
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