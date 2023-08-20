Шайа ЛаБаф
дебютирует на театральной сцене, присоединившись к актерскому составу постановки новой пьесы Дэвида Мамета
«Генри Джонсон», уверяет Deadline
.
«Я невероятно благодарен за возможность работать с Дэвидом Маметом. Его талант и творчество не имеют себе равных, и для меня большая честь сотрудничать с, возможно, нашим величайшим драматургом из ныне живущих. "Генри Джонсон" — уникальная и захватывающая история. Это не только вдохновило меня, но и подтолкнуло меня к росту как исполнителя», —
прокомментировал ЛаБаф.
Это история о тяжелом положении человека после того, как акт сострадания переворачивает его жизнь. Титульная роль закреплена за Эваном Йоникитом, в спектакле также сыграют Дэйвид Пэймер
и Доминик Хоффман. За режиссуру отвечает шоураннер сериала «Секс в другом городе: Поколение Q
» Мария-Льюис Райан. Премьера в Лос-Анджелесе намечена на 1 сентября.
По информации Variety
, театральный дебют ЛаБафа должен был состояться еще в 2013 году на Бродвее в спектакле «Сироты» с Алеком Болдуином
, но звезда «Трансформеров
» расстался с командой, сославшись на «творческие разногласия»
.
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