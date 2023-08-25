Марина Брусникина назначена главным режиссером РАМТа

«РАМТ — это удивительный театр, где жизнь кипит во всех уголках, где очень творческая и рабочая атмосфера, куда попадаешь и оказываешься в большой семье, и где я лично чувствую себя счастливой. И, конечно, атмосфера сама собой не складывается. Все это держится на тех задачах, которые формулирует Алексей Владимирович Бородин, и на его отношении к делу и к людям», — отметила Брусникина.
Марина Брусникина в 1982 году окончила Школу-студию МХАТ. В 1985 году была принята в труппу Художественного театра, где состояла по 2003 год и сыграла около 40 ролей. Снималась в кино, с 2002 года работает как режиссер. С 2018 года была худруком Театра «Практика».
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