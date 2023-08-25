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Марина Брусникина назначена главным режиссером РАМТа

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Новости театра >>
25 августа 2023
Главным режиссером Российского академического Молодежного театра (РАМТ) назначена Марина Брусникина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Алексея Бородина.

Марина Брусникина назначена главным режиссером РАМТа
фото: Личный архив Марины Брусникиной

Егор Перегудов, ранее занимавший пост главного режиссера, в мае 2022 года был назначен на должность художественного руководителя Московского академического театра им. Маяковского.

«РАМТ — это удивительный театр, где жизнь кипит во всех уголках, где очень творческая и рабочая атмосфера, куда попадаешь и оказываешься в большой семье, и где я лично чувствую себя счастливой. И, конечно, атмосфера сама собой не складывается. Все это держится на тех задачах, которые формулирует Алексей Владимирович Бородин, и на его отношении к делу и к людям», — отметила Брусникина.

Марина Брусникина в 1982 году окончила Школу-студию МХАТ. В 1985 году была принята в труппу Художественного театра, где состояла по 2003 год и сыграла около 40 ролей. Снималась в кино, с 2002 года работает как режиссер. С 2018 года была худруком Театра «Практика».
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Алексей БородинМарина БрусникинаЕгор (Георгий) Перегудов
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