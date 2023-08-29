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Владислав Котлярский, Владимир Фекленко и Александр Бобров напишут сценарий «Унесенных ветром»

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Новости театра >>
29 августа 2023
Премьера спектакля «Унесенные Голливудом» состоится 29 сентября на сцене кинотеатра «Иллюзион», сообщает пресс-служба проекта.

Владислав Котлярский, Владимир Фекленко и Александр Бобров напишут сценарий «Унесенных ветром»
фото: Пресс-служба кинотеатра «Иллюзион»

1939 год, Голливуд. Продюсер Дэвид Селзник внезапно останавливает съемки своего фильма «Унесенные ветром», запирается у себя в офисе и вызывает туда сценариста Бена Хекта и режиссера Виктора Флеминга. Селзник вдруг решил, что фильму нужен новый сценарий и новый режиссер. Но есть небольшая проблема — ни Хект, ни Флеминг не читали романа Маргарет Митчелл. Но обратного пути у всех троих уже нет: через пять дней новый сценарий должен быть написан.

Эта история о создании шедевра мирового кинематографа и даже больше. Запертый офис, трое мужчин, пять дней и ночей, из еды — только бананы и арахис для лучшей работы мозга. И в финале — готовый сценарий фильма, который завоюет восемь «Оскаров».

Режиссером спектакля выступил Гарольд Стрелков. Дэвида Селзника сыграет Владислав Котлярский, Виктора Флеминга — Владимир Фекленко, а Бена Хекта — Александр Бобров.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   29.08.2023 - 12:45
Даже интересно, что выйдет. Испоганенная история или шедевральная театральная постановка. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Александр БобровВладислав КотлярскийГарольд СтрелковВладимир Фекленко
фильмы
Унесённые ветром

фотографии >>
Владислав Котлярский, Владимир Фекленко и Александр Бобров напишут сценарий «Унесенных ветром» фотографии
Владислав Котлярский, Владимир Фекленко и Александр Бобров напишут сценарий «Унесенных ветром» фотографии
Владислав Котлярский, Владимир Фекленко и Александр Бобров напишут сценарий «Унесенных ветром» фотографии
Владислав Котлярский, Владимир Фекленко и Александр Бобров напишут сценарий «Унесенных ветром» фотографии
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