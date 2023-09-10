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Эдуард Флёров перевоплотится в Петра Столыпина на сцене Нового Театра Эдуарда Боякова

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Новости театра >>
10 сентября 2023
Второй сезон Нового Театра откроется 14 сентября в усадьбе Салтыковых-Чертковых премьерой спектакля «У премьер-министра мало друзей. 1911». Дату для показа выбрали символическую — 14-го (1-го по старому стилю) сентября 1911 года в Киевском оперном театре в антракте спектакля «Сказка о царе Салтане» террорист Богров застрелил Петра Аркадьевича Столыпина на глазах у императора, уточняет пресс-служба театра.

По словам художественного руководителя Нового Театра Эдуарда Боякова, «Столыпин был по-настоящему русским человеком, чувствующим и понимающим свой народ. И именно этот мотив определял суть его реформ, которые так и не были реализованы. Аналогия с сегодняшнем днем слишком очевидна: политикообразующие элиты России накануне Первой мировой войны буквально раздирали страну. Здесь были и западные банкиры, и ориентированные на Запад предприниматели, и старообрядцы, имевшие, как оказалось, значительный ресурс во влиянии на народные массы. То, как уже после убийства Столыпина русская аристократия предала Николая Второго, весьма показательно. Очень важно донести до зрителя исторические реалии, которые позволяют нам осмыслить сегодняшние события. Но не менее важно показать личность героя – его психологию, переживания, отношения в семье, его боль и понимание крестного пути, ведь на Столыпина было совершено 11 покушений, и его дочь пострадала в одном из них».

Эдуард Флёров перевоплотится в Петра Столыпина на сцене Нового Театра Эдуарда Боякова
фото: пресс-служба Нового Театра

Постановка расскажет про Петра Аркадьевича Столыпина, которому суждено было стать последним великим управленцем Российской империи на посту председателя совета министров. О жизни этого неординарного человека, отца шестерых детей, фигуры сложной и не однозначной, написана книга крупного историка Святослава Рыбаса, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» и его же пьеса (в соавторстве с Екатериной Рыбас) «У премьер-министра мало друзей», которая легла в основу одноименного спектакля. За сценографию спектакля отвечает Алиса Меликова, а за исторические костюмы — Елена Ярочкина. Главную роль исполнит Эдуард Флёров, который задолго до участия в этой постановке, заинтересовался личностью Столыпина и изучал его биографию.

Известному актеру «всегда была интересна личность Петра Аркадьевича, его отношение к жизни, к жене, к семье, его православная сущность. Поэтому мне был очень близок этот человек. Он никогда не преследовал никакой личной выгоды. Был настоящим бессребреником, пассионарием, абсолютно преданным своему делу, служению, государю, стране. Я, к сожалению, не такой волевой человек, не так силен духом, как Петр Аркадьевич, но по возможности старался передать эти его качества. Сегодня абсолютно своевременно поставить вопрос о политической реабилитации Петра Столыпина. В наши дни не просто стоит вернуться к его реформаторским предложениям, а следует их тщательно и глубоко изучать. В его наследии много идей, которые он продвигал, пытался внедрить. Они заслуживают того, чтобы их воплотить в жизнь. Было бы здорово, если бы наш спектакль прозвучал еще одним голосом, привлекающим внимание к этой выдающейся исторической фигуре, чьи идеи нисколько не утратили своей актуальности».
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