Дарья Мороз и Марина Александрова объявлены лучшими театральными актрисами «Амурской осени»

Стали известны лауреаты театрального конкурса 21-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень», проходившего с 10 по 17 сентября в Благовещенске. Список победителей опубликован на сайте
смотра.
Лучшим спектаклем жюри секции во главе с Валерием Бариновым
признало постановку Екатерины Королевой
«Забыть Герострата», удостоенную также приза за выдвающуюся мужскую роль, сыгранную Максимом Метельниковым
.
За режиссуру журавля получил Сергей Сотников
, представивший на фестивале «Фриду» и «Варшавскую мелодию». Награду за лучшую женскую роль разделили между сыгравшими в этих спектаклях Дарьей Мороз
и Мариной Александровой
.
Специальный приз жюри достался постановке Хорена Чхаляна «Научи меня любить». Зрителям приглянулся «Третий с краю» Андрея Носкова
.
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