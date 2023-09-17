Дарья Мороз и Марина Александрова объявлены лучшими театральными актрисами «Амурской осени»

что почитать?

Интервью Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит» Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса

Лайфстайл Илон Маск опубликовал пикантный архивный снимок Эмбер Хёрд Воспоминания о ролевых играх

Рецензии на фильмы «Кентавр»: Таксист на драйве Триллер про водителя и его то ли пассажирку, то ли жертву

Обзор сериалов «Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз Режиссерский дебют Дарьи Мороз с россыпью звезд отечественного кино в кадре

Спутник телезрителя «Пассажиры»: Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс проснулись посреди космоса 17 сентября, 15:25, РЕН ТВ

Лайфстайл СМИ: Рамилю Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков В отношении актрисы возбуждено уголовное дело

Спутник телезрителя «Один вдох»: Движение вниз В ночь с 14 на 15 сентября, 02:10, Дом Кино