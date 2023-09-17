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Дарья Мороз и Марина Александрова объявлены лучшими театральными актрисами «Амурской осени»

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Новости театра >>
17 сентября 2023

Стали известны лауреаты театрального конкурса 21-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень», проходившего с 10 по 17 сентября в Благовещенске. Список победителей опубликован на сайте смотра.

Лучшим спектаклем жюри секции во главе с Валерием Бариновым признало постановку Екатерины Королевой «Забыть Герострата», удостоенную также приза за выдвающуюся мужскую роль, сыгранную Максимом Метельниковым.

«Забыть Герострата»
фото: amurosen.ru

За режиссуру журавля получил Сергей Сотников, представивший на фестивале «Фриду» и «Варшавскую мелодию». Награду за лучшую женскую роль разделили между сыгравшими в этих спектаклях Дарьей Мороз и Мариной Александровой.

Специальный приз жюри достался постановке Хорена Чхаляна «Научи меня любить». Зрителям приглянулся «Третий с краю» Андрея Носкова.
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