Комедию «Из 13 в 30» превратят в мюзикл

Комедия Гари Виника
«Из 13 в 30
» получит театральную версию, уверяет Variety
.
За адаптацию сюжета для мюзикла отвечают авторы оригинала Джош Голдсмит и Кэти Юспа, а за постановку — Энди Фикман
. Музыку напишут Майкл Уэйнер и Артур Закари, работавшие над сериалом «Классный мюзикл: Мюзикл
». Бродвейская премьера спектакля запланирована на лето 2024 года.
Первоисточник с Дженнифер Гарнер
, Марком Руффало
, Энди Серкисом
и Джуди Грир
появился на больших экранах в 2004 году. По сюжету 13-летняя Дженна Ринк мечтает быть крутой — соответствовать стандартам любимых женских журналов. Но все тщетно. Очередная ее попытка подлизаться к школьным снобам завершается провалом, и Дженна в отчаянии загадывает желание: «Хочу быть взрослой!»
. На следующее утро она просыпается редактором модного журнала, с квартирой в престижном районе и любовником-спортсменом.
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