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Игра «Неудержимые 4»
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Комедию «Из 13 в 30» превратят в мюзикл

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Новости театра >>
30 сентября 2023

Комедия Гари Виника «Из 13 в 30» получит театральную версию, уверяет Variety.


За адаптацию сюжета для мюзикла отвечают авторы оригинала Джош Голдсмит и Кэти Юспа, а за постановку — Энди Фикман. Музыку напишут Майкл Уэйнер и Артур Закари, работавшие над сериалом «Классный мюзикл: Мюзикл». Бродвейская премьера спектакля запланирована на лето 2024 года.

Первоисточник с Дженнифер Гарнер, Марком Руффало, Энди Серкисом и Джуди Грир появился на больших экранах в 2004 году. По сюжету 13-летняя Дженна Ринк мечтает быть крутой — соответствовать стандартам любимых женских журналов. Но все тщетно. Очередная ее попытка подлизаться к школьным снобам завершается провалом, и Дженна в отчаянии загадывает желание: «Хочу быть взрослой!». На следующее утро она просыпается редактором модного журнала, с квартирой в престижном районе и любовником-спортсменом.
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Из 13 в 30Классный мюзикл: Мюзикл

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Игра «Неудержимые 4»

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