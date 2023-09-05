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Райкин, Добровольская и Додин попали в шорт-лист «Звезды Театрала»

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Новости театра >>
5 сентября 2023
Зрительская премия «Звезда Театрала» объявила шорт-лист, голосование по которому продлится до конца ноября. Это финальный этап выбора лучших работ театрального сезона 2022/2023. Имена лауреатов, набравших наибольшее количество зрительских голосов, будут названы на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова 4 декабря, сообщает пресс-служба премии.

Райкин, Добровольская и Додин попали в шорт-лист «Звезды Театрала»
фото: Пресс-служба премии «Звезда Театрала»

За право называться лучшим спектаклем большой формы конкурируют «Зойкина квартира» Евгения Писарева (Театр им. Пушкина), «Гроза» Константина РайкинаСатирикон»), «Бег» Александра ЛазареваЛенком»). В категории «Лучший спектакль. Малая форма» представлены спектакль «Женитьба. Почти по Гоголю» Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), «Генерал и его семья» Светланы Земляковой (Театр им. Вахтангова), «Палата №6» Евгении Богинской (Театр им. Ленсовета). Среди постановок, претендующих на награду в номинации «Лучший музыкальный спектакль», – работы Алексея Франдетти в Малом театре, Николая Покотыло в Оренбургском театре музкомедии и Дмитрия Петруня в театре «Русская песня».

В актерских номинациях зрители активнее всего голосовали за Евгению Добровольскую, Светлану Крючкову, Станислава Бондаренко, Дину Корзун, Игоря Карташёва, Анну Якунину, Игоря Костолевского, Максима Севриновского. А среди режиссеров отдали предпочтение Льву Додину («Чайка», МДТ-Театр Европы), Владимиру Панкову («Мандат», театр Et cetera) и Нине Чусовой («Женитьба Бальзаминова», Молодежный театр «Глобус»).

Лидерами самой «молодой» номинации «Звезды Театрала», учрежденной год назад – «Лучший национальный театр» – стали театры Татарстана, Карелии и Адыгеи. Это учреждения культуры с богатой историей, прославляющие национальную культуру и сохраняющие искусство и традиции малых народов. Также «Звезда Театрала» снова предлагает назвать лучший русскоязычный театральный коллектив зарубежья. Достойными претендентами на эту награду зрители сочли русскоязычные театры из Швейцарии, Беларуси и Италии.

Райкин, Добровольская и Додин попали в шорт-лист «Звезды Театрала»
фото: Пресс-служба премии «Звезда Театрала»

Напомним, в этом году дирекция премии рассмотрела более 24,5 тысяч предложений, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Активно проявили себя не только столичные, но и региональные театралы – благодаря их усилиям номинантов из регионов оказалось больше, чем год назад. Традиционно, заявки поступали как из России, так и из других стран мира. Всего зрители назвали почти 2000 претендентов на победу в разных категориях, но в лонг-лист попали только топ-10 номинантов, которых чаще всего предлагали на сайте премии и в редакционной почте. Все заявки были проверены организаторами премии вручную, что сводит к минимуму вероятность технических ошибок. Из лонг-листа, где каждая номинация насчитывает 10 претендентов на победу, сформирован шорт-лист, куда вошли три лидера зрительского голосования в каждой из категорий.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 15 лет существования Премия стала символом искренней зрительской любви и общественного признания, потому что её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная театральная аудитория России и десятков стран мира.
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Райкин, Добровольская и Додин попали в шорт-лист «Звезды Театрала» фотографии
Райкин, Добровольская и Додин попали в шорт-лист «Звезды Театрала» фотографии
Райкин, Добровольская и Додин попали в шорт-лист «Звезды Театрала» фотографии
Райкин, Добровольская и Додин попали в шорт-лист «Звезды Театрала» фотографии
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