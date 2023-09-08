Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Театре Наций покажут «Бориса Годунова», «Отцов и детей» и спектакль про Сноудена

8 сентября
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2023
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2023
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
8 сентября 2023
В Театре Наций прошла презентация нового сезона 2023-2024 гг. Художественный руководитель Евгений Миронов и его новая команда – директор Наталья Мазур и заместитель худрука Оксана Ефременко – рассказали о премьерах года и региональных проектах и поделились гастрольными планами. Всего в новом сезоне в Москве состоится 13 премьер на трех площадках театра – три на большой сцене, семь на малой и три – в Новом Пространстве.

В Театре Наций покажут «Бориса Годунова», «Отцов и детей» и спектакль про Сноудена

«Центральной темой сезона станет проблема личности и времени», — сказал Евгений Миронов. — «Мы обращаемся к фигурам реальным и вымышленным, масштабно-историческим и самым обычным. Благодаря такой тематической рамке возникнут спектакли о природе амбиций и персональной вине, о праве человека на индивидуальный выбор и о способности или неспособности противостоять толпе, о конфликте поколений и причудливом мире чувств».

Первой премьерой сезона станет спектакль Данила Чащина «Последнее лето» по киносценарию «Куоккала» Анны Козловой, автора сериалов «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Медиатор» и «Самка богомола». Действие его происходит в 1916 году в дачном поселке ленинградской интеллинегции. Главные роли сыграют Вениамин Смехов, Юлия Пересильд, Михаил Тройник, Иван Добронравов и другие. Первые показы пройдут на малой сцене 25-27 сентября.

В Театре Наций покажут «Бориса Годунова», «Отцов и детей» и спектакль про Сноудена

В середине декабря на основной сцене состоится премьера спектакля «Борис Годунов», поставленного по произведению Пушкина режиссером Петром Шерешевским, который известен нетривиальным прочтением классики. Действие будет перенесено в наши дни, а в центре внимания окажется проблема вины и возмездия. Главную роль в нем сыграет Андрей Смоляков, также в спектакле задействованы Юлия Хлынина, Игорь Гордин, Даниил Стеклов и другие.

На середину мая запланирована вторая большая премьера — «Отцы и дети» по мотивам романа Тургенева и пьесы Брайна Фрила. Режиссер спектакля Семен Серзин выведет на сцену нового героя – нигилиста, отрицающего старые идеалы и ценности через утверждение собственной философии.

В Театре Наций покажут «Бориса Годунова», «Отцов и детей» и спектакль про Сноудена

Наконец, третья премьера на основной сцене пройдет 25-27 июня, это спектакль с рабочим названием «Музыка из ниоткуда» по мотивам книги Булата Галеева «Советский Фауст». Постановка Юрия Квятковского расскажет о Льве Термене, человеке, который изобрел первый электронный музыкальный инструмент, прототип телевизора, сигнализацию, аппарат прослушки и вместе с Королевым работал над созданием беспилотников.

На Малой сцене состоятся премьеры спектаклей «Наташа» Светланы Земляковой (по пьесе Марины Крапивиной), «Макбет» Елизаветы Бондарь, «Десять посещений моей возлюбленной» Мурата Абулкатинова (по роману Василия Аксенова). Три премьеры готовят иностранные режиссеры. Пьесу Кобо Абэ «Друзья» о вторжении большой семьи в жизнь одинокого человека поставит японец Митои Миура. По словам Евгения Миронова, сюжет чем-то напоминает фильм «Паразиты». А китаец Дин Йетенг займется постановкой спектакля по роману Лю Чжен Юня «Я не убивала своего мужа» о роковой женщине, которая борется за свои права в Китае в эпоху «одного ребенка». «У меня здесь написано, что в спектакле занята Мария Смольникова, но она об этом еще не знает», — сказал журналистам Миронов.

В Театре Наций покажут «Бориса Годунова», «Отцов и детей» и спектакль про Сноудена

Особняком отметим еще одну премьеру Малой сцены – спектакль «Нельзя разбудить притворяющегося спящим», написанный драматургом Майей Пелевич специально по заказу сербского кинорежиссера Синиша Цветича. Его дебютом в театре станет история Эдварда Сноудена, являющаяся отправной точкой для размышления о свободе в современном мире.

Новое Пространство Театра Наций ждут три премьеры в экспериментальном и междисциплинарном формате. Первая, в начале ноября, – детский спектакль-променад «Как я стал художником» театральной компании «Эскизы в пространстве». Второй – постановка Максима Соколова «Мой брат умер» по последнему сценарию Алексея Балабанова. Третья – «Молодость» Галины Зальцман по киносценарию Фэн Сяоган. Это история группы идеалистически настроенных молодых людей, которые в конце «Культурной революции» присоединяются к Государственному ансамблю Танца Народно-освободительной армии.

В Театре Наций покажут «Бориса Годунова», «Отцов и детей» и спектакль про Сноудена

Театр Наций продолжает выступать за децентрализацию театрального искусства. О большой программе региональных мероприятий дирекция театра рассказывает с особенной гордостью. Весной 2024 года пройдут показы победителей ХХ Фестиваля театров малых городов России, на сей раз зрителям покажут спектакли драмтеатров Магнитогорска, Комсомольска-на-Амуре и Новокузнецка. Кроме того, состоятся выездные творческие лаборатории в Новоуральске, Владикавказе и Уссурийске, пройдут два крупных региональных фестиваля и – в четвертый раз – праздник уличных театров в Нижневартовске. А в рамках программы «Театр Наций – театрам атомных городов» будут организованы образовательные лаборатории в Северске, Озерске, Балаково и Москве. Все эти программы стали возможными благодаря спонсорам театра – это «Территория культуры Росатома», ПАО «СИБУР Холдинг», компания «Полюс», фонд поддержки культурных инициатив «Синара» и «Сбер». Представители спонсоров также приняли участие в презентации нового сезона.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Это мой родственник. Я его люблю»: Ингеборга Дапкунайте о Евгении Миронове
Исполнилось 50 лет актрисе Елене Морозовой
Ребенок, Исакова и Старшенбаум окажутся «Наедине» со зрителем в Театре на Таганке
Театр Наций отменил показы спектакля с участием Лии Ахеджаковой
Евгений Цыганов, Александра Урсуляк и Виктория Верберг удостоены «Золотых масок»
Станислав Любшин отмечает юбилей
«Бегущий за ветром»: Лучший российский региональный спектакль на сцене Театра Наций
Софья Эрнст предстанет в образе Анны Карениной на сцене Театра Наций
Юлия Пересильд высказалась в поддержку Никиты Гриншпуна, осуждённого за взятку
«Снег, сестра и росомаха»: 5 причин посмотреть фильм Романа Михайлова
В Театре Наций поставили спектакль по повести Роберта Баллантайна «Коралловый остров»
Гадкий я: «Кто боится Вирджинии Вулф?» в Театре Наций
Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
Спектакль «Война и мир» Римаса Туминаса получил зрительскую премию «Звезда Театрала»
Юлия Пересильд встречается с Михаилом Тройником
Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович
«Табаков стоял передо мной по стойке смирно»: Владимир Кехман об авторитетах в театральном сообществе
Бремя императрицы: репортаж со съемок сериала «Великая. Фильм второй»
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров
«Он уверен, что сохранил свой театр»: Александр Молочников о политических жестах Евгения Миронова
Поиск по меткам
новый сезонтеатральная премьера
персоны
Василий АксёновАлексей БалабановЛиза БондарьИгорь ГординИван ДобронравовГалина ЗальцманСветлана ЗемляковаЮрий Квятковский (II)Анна Козлова (II)Евгений МироновЮлия ПересильдСемён СерзинВениамин СмеховМария СмольниковаАндрей СмоляковДанил СтекловФэн СяоганМихаил ТройникЮлия ХлынинаСиниша ЦветичДанила ЧащинПётр Шерешевский
фильмы
Краткий курс счастливой жизниМедиаторПаразитыСадовое КольцоСамка богомола
театры
Театр Наций

анонс

День рождения >>

Борис Бархатов
Виктор Воронцов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Паскаль Греггори
Томас Кречман
Ежи Радзивилович
Питер Селлерс
Мартин Фримен
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Телекинез
мистика, триллер
Россия, 2023
Голда. Судный день
биография, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, США, 2023
Праздники
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2023
Гнев материнский
детектив, триллер
США, 2023
Мини диско. Танцуют все!
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Нейросеть
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Паранормальные явления. Ритуальный дом
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Пернатый патруль
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Я делаю шаг
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2023
Вычитание
драма, мистика, триллер
Иран, Франция, 2022
Карточный долг
криминальный фильм, триллер
Казахстан, 2023
Концерт отменяется
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен