В Театре Наций покажут «Бориса Годунова», «Отцов и детей» и спектакль про Сноудена

В Театре Наций
прошла презентация нового сезона 2023-2024 гг. Художественный руководитель Евгений Миронов
и его новая команда – директор Наталья Мазур
и заместитель худрука Оксана Ефременко
– рассказали о премьерах года и региональных проектах и поделились гастрольными планами. Всего в новом сезоне в Москве состоится 13 премьер на трех площадках театра – три на большой сцене, семь на малой и три – в Новом Пространстве.
«Центральной темой сезона станет проблема личности и времени
», — сказал Евгений Миронов. — «Мы обращаемся к фигурам реальным и вымышленным, масштабно-историческим и самым обычным. Благодаря такой тематической рамке возникнут спектакли о природе амбиций и персональной вине, о праве человека на индивидуальный выбор и о способности или неспособности противостоять толпе, о конфликте поколений и причудливом мире чувств
».
Первой премьерой сезона станет спектакль Данила Чащина «Последнее лето»
по киносценарию «Куоккала» Анны Козловой
, автора сериалов «Краткий курс счастливой жизни
», «Садовое кольцо
», «Медиатор
» и «Самка богомола
». Действие его происходит в 1916 году в дачном поселке ленинградской интеллинегции. Главные роли сыграют Вениамин Смехов
, Юлия Пересильд
, Михаил Тройник
, Иван Добронравов
и другие. Первые показы пройдут на малой сцене 25-27 сентября.
В середине декабря на основной сцене состоится премьера спектакля «Борис Годунов»
, поставленного по произведению Пушкина режиссером Петром Шерешевским
, который известен нетривиальным прочтением классики. Действие будет перенесено в наши дни, а в центре внимания окажется проблема вины и возмездия. Главную роль в нем сыграет Андрей Смоляков
, также в спектакле задействованы Юлия Хлынина
, Игорь Гордин
, Даниил Стеклов
и другие.
На середину мая запланирована вторая большая премьера — «Отцы и дети
» по мотивам романа Тургенева и пьесы Брайна Фрила. Режиссер спектакля Семен Серзин
выведет на сцену нового героя – нигилиста, отрицающего старые идеалы и ценности через утверждение собственной философии.
Наконец, третья премьера на основной сцене пройдет 25-27 июня, это спектакль с рабочим названием «Музыка из ниоткуда
» по мотивам книги Булата Галеева «Советский Фауст». Постановка Юрия Квятковского
расскажет о Льве Термене, человеке, который изобрел первый электронный музыкальный инструмент, прототип телевизора, сигнализацию, аппарат прослушки и вместе с Королевым работал над созданием беспилотников.
На Малой сцене состоятся премьеры спектаклей «Наташа
» Светланы Земляковой
(по пьесе Марины Крапивиной), «Макбет
» Елизаветы Бондарь
, «Десять посещений моей возлюбленной
» Мурата Абулкатинова
(по роману Василия Аксенова
). Три премьеры готовят иностранные режиссеры. Пьесу Кобо Абэ «Друзья
» о вторжении большой семьи в жизнь одинокого человека поставит японец Митои Миура
. По словам Евгения Миронова, сюжет чем-то напоминает фильм «Паразиты
». А китаец Дин Йетенг
займется постановкой спектакля по роману Лю Чжен Юня «Я не убивала своего мужа»
о роковой женщине, которая борется за свои права в Китае в эпоху «одного ребенка». «У меня здесь написано, что в спектакле занята Мария Смольникова, но она об этом еще не знает
», — сказал журналистам Миронов.
Особняком отметим еще одну премьеру Малой сцены – спектакль «Нельзя разбудить притворяющегося спящим»
, написанный драматургом Майей Пелевич
специально по заказу сербского кинорежиссера Синиша Цветича
. Его дебютом в театре станет история Эдварда Сноудена, являющаяся отправной точкой для размышления о свободе в современном мире.
Новое Пространство Театра Наций ждут три премьеры в экспериментальном и междисциплинарном формате. Первая, в начале ноября, – детский спектакль-променад «Как я стал художником»
театральной компании «Эскизы в пространстве». Второй – постановка Максима Соколова «Мой брат умер»
по последнему сценарию Алексея Балабанова
. Третья – «Молодость» Галины Зальцман
по киносценарию Фэн Сяоган
. Это история группы идеалистически настроенных молодых людей, которые в конце «Культурной революции» присоединяются к Государственному ансамблю Танца Народно-освободительной армии.
Театр Наций продолжает выступать за децентрализацию театрального искусства. О большой программе региональных мероприятий дирекция театра рассказывает с особенной гордостью. Весной 2024 года пройдут показы победителей ХХ Фестиваля театров малых городов России, на сей раз зрителям покажут спектакли драмтеатров Магнитогорска, Комсомольска-на-Амуре и Новокузнецка. Кроме того, состоятся выездные творческие лаборатории в Новоуральске, Владикавказе и Уссурийске, пройдут два крупных региональных фестиваля и – в четвертый раз – праздник уличных театров в Нижневартовске. А в рамках программы «Театр Наций – театрам атомных городов» будут организованы образовательные лаборатории в Северске, Озерске, Балаково и Москве. Все эти программы стали возможными благодаря спонсорам театра – это «Территория культуры Росатома», ПАО «СИБУР Холдинг», компания «Полюс», фонд поддержки культурных инициатив «Синара» и «Сбер». Представители спонсоров также приняли участие в презентации нового сезона.
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