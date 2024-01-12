Антон Федоров поставил «Мадам Бовари» в театре «Маска»

Режиссер сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и театральных постановок «Петровы в гриппе», «Где ты был так долго, чувак?» Антон Федоров поставил спектакль по знаковому роману Гюстера Флобера «Мадам Бовари». Премьера состоится 20 и 21 января В театре «Маска».
фото: Алексей Фокин
Спектакль выпускает театральное агентство «Арт-Партнер», продюсер – Леонид Роберман. В новом спектакле режиссер исследует человека в собственном иллюзорном пространстве, где люди, воодушевленные неизведанным, бросают вызов привычному, пребывая после в полном отчаянии. Спектакль покажет человека без прикрас, полностью следуя задумке Флобера, который в середине XIX века совершил революцию в литературе. Каждый персонаж пьесы, а не только главная героиня, будет переживать свою очень личную трагедию. Герой-любовник, уставший от своего амплуа. С самого начала знающая, что движется к печальному финалу, пара. Обманывающий сам себя хитрец и скряга… Всех авторы спектакля, несмотря на гиперболизацию и гротеск, покажут с большим пониманием и принятием.
В спектакле задействован мощный актерский состав: с большинством артистов Антон работал на предыдущих проектах («Мы говорим на одном языке»). Восхитительная Наталья Рычкова отыгрывает очень непростую роль: на сцене ей предстоит показать не ту Бовари, которая бежит из дома, чтобы найти счастливую жизнь, а ту Бовари, которая изначально знает, что счастье недостижимо. Максим Севриновский, который играет Шарля, уже закрепившаяся звезда на театральных площадках, зрители прекрасно знают его манеру и талант. Киноактер Артур Бесчастный ради роли Родольфа возвращается в театр, и это 100%-ное попадание в образ (тоже непростой). Сварливую свекровь Эммы сыграет «талисман» труппы — Роза Хайруллина, которую нечасто можно увидеть в таком характером амплуа, и это будет особый подарок для зрителей. Роли Леона, Лере и аптекаря Гомэ сыграют Сергей Шайдаков, Рустам Ахмадеев и Алексей Чернышёв.
фото: Алексей Фокин
Спектакль «Мадам Бовари» восходит в своей подаче к французскому кукольному театру Гиньоль, который унаследовал традиции ярмарочных балаганов: в нём много преувеличения, в нём много озорства, но в то же время в нём много поводов задуматься о действительно важных вещах. Например, о том, насколько в сегодняшнем турбулентном мире все мы теряем себя, искренность, состоим из надуманных фрагментов, обрывков, цитат, мнений друг о друге. Человек живет в разладе с собой. Человек действует не из любви, а из страха. А когда действуешь из страха, можно натворить много нехороших дел. Флобер показал это отлично в своем романе, а Антон Фёдоров показывает это в своём почти натуралистичном спектакле.
«Мы не щадим человека, но при этом мы ему очень сочувствуем, — говорит Антон Фёдоров. — Это трагедия. Трагедия, когда человек натыкается на то, что любое чувство (эмоция, поступок и так далее) становится отвратительным, пошлым и, самое главное, абсолютно пустым и бессмысленным. Но человек так усиленно не замечает этого, что впору схватиться за голову. Флобер очень жесток по отношению к человеку, но, на мой взгляд, более чем справедливо. Справедливо и сейчас, когда человеческая искренность так глубоко зарыта в нажитом мусоре мнений, позиций, отношений, оценок, мечтаний… В нашем спектакле мы пытаемся в некотором смысле «препарировать» человека, исследовать глубинные мотивы его поступков».
фото: Алексей Фокин
В своем творчестве Антон Фёдоров — без точного определения жанра — создает вселенные, которые сложно с чем-то спутать. Здесь и кино, и драматургия, и мультипликация, и русский психологический театр. Он делает спектакли без оглядки на существующие рамки. И для каждого зрителя здесь — свой смысл: никогда еще Москва, да и Россия в целом не видела такого «Ревизора» Гоголя, таких «Пьяниц» Вырыпаева и… такой «Бовари».
«Многие режиссёры могут сделать спектакль, который будет иметь успех, в том числе финансовый. Поверьте, это легко, — говорит продюсер проекта Леонид Роберман. — Но создать новый язык, расширить пространство театра, открыть и разработать новый метод — это удел единиц. И я уверен, что именно Антон Фёдоров пришел в этот мир, чтобы принести иной театральный язык, доселе нам неизвестный».
Мультимедийные декорации помогут разобраться с внутренним миром героини, её мысли можно будет в прямом смысле увидеть — в формате анимации (ее создавала Надя Гольдман). Отдельным «героем» пьесы станет город, в который в поисках и метаниях переезжает чета Бовари. И свою особую роль сыграет также новая площадка: показывающий человека со стороны низменных устремлений, даже можно сказать с физиологической стороны, спектакль пройдет в роскошном зале театра «Маска», и этот контраст лишь добавит постановке остроты.
фото: Алексей Фокин
«Весь наш спектакль буквально соткан из аллюзий, отсылок, «пасхалок», как сейчас говорят, — уточняет Антон Фёдоров. — Мы ведь все росли на французских фильмах, книгах. Русскому человеку всегда было свойственно с особым придыханием — влюбленно и возвышенно — относиться ко всему французскому. И мы делаем постановку в том числе про это: про желание русского человека быть французом, жить эту прекрасную французскую жизнь с французским кино, французским вином, французскими духами... К счастью для нас, у Флобера великолепный материал, который не теряет актуальности — и который даже не нужно специально осовременивать. Всё и так прозвучит очень близко и понятно».
Над световым оформлением спектакля работает художник по свету Александринского театра Игорь Фомин, создавший световые партитуры более чем к ста спектаклям, многократный номинант и лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».
Французский шарм придаст спектаклю и музыкальное сопровождение. Григорий Калинин, с которым Антон Фёдоров работал на большинстве предыдущих постановок, создал удивительный электронный микс, одновременно отсылающий и к популярной французской музыке начала XX века, и к шансону.
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