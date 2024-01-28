Ушел из жизни худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

фото: Санкт-Петербургский драматический Академический театр им. В.Ф. Комиссаржевской
Виктор Новиков родился 23 марта 1943 года в городе Пугачев Саратовской области. После школы в 1960 году работал санитаром в областной клинической больнице. В 1968 году окончил театроведческое отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, после чего работал редактором в «Ленконцерте». С 1968 года был помощником главного режиссера по литературной части Ленинградского Драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской и заместителем директора по репертуару и работе с драматургами, а в 1992 году стал художественным руководителем театра.
Был секретарем Союза театральных деятелей России, членом коллегии Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Заслуженный работник культуры РСФСР. В 1999 году ему присвоили звание «Заслуженный деятель искусств России». Кроме того, был награжден художественной премией «Петрополь» «за многолетнюю преданность театру и творческое долголетие».
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